YDUS ne zaman? YDUS ertelendi mi?
Tıpta Yan Dal Uzmanlık Eğitimi Giriş Sınavı (YDUS ) ertelendi. YDUS 2023 yeni tarihi Sağlık Bakanı Fahrettin Koca tarafından açıklandı. YDUS 2023 ne zaman? YDUS ertelendi mi?
Tıpta Yan Dal Uzmanlık Eğitimi Giriş Sınav tarhinde değişikliğe gidildi. 6 Mayıs'taki YDUS tarihi ertelendi.
YDUS NE ZAMAN?
Tıpta Yan Dal Uzmanlık Eğitimi Giriş Sınav 4 Haziran 2023'te yapılacak.
YDUS NEDEN ERTELENDİ?
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca ertelenen YDUS 2023 tarihini şöyle açıkladı:
"Tıpta Uzmanlık Sınavı 26 Marttan 15 Nisana, Tıpta Yan Dal Uzmanlık Eğitimi Giriş Sınavı 6 Mayıstan 4 Hazirana ertelenecek. Şu anda camia olarak sınavımız deprem bölgesinde sağlık hizmetleri."
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