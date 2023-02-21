YDUS ne zaman? YDUS ertelendi mi?

Tıpta Yan Dal Uzmanlık Eğitimi Giriş Sınavı (YDUS ) ertelendi. YDUS 2023 yeni tarihi Sağlık Bakanı Fahrettin Koca tarafından açıklandı. YDUS 2023 ne zaman? YDUS ertelendi mi?

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 21 Şubat 2023 - 16:56
YDUS ne zaman? YDUS ertelendi mi?
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Tıpta Yan Dal Uzmanlık Eğitimi Giriş Sınav tarhinde değişikliğe gidildi. 6 Mayıs'taki YDUS tarihi ertelendi.

YDUS NE ZAMAN?

Tıpta Yan Dal Uzmanlık Eğitimi Giriş Sınav 4 Haziran 2023'te yapılacak.

YDUS NEDEN ERTELENDİ?

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca  ertelenen YDUS 2023  tarihini şöyle açıkladı:

"Tıpta Uzmanlık Sınavı 26 Marttan 15 Nisana, Tıpta Yan Dal Uzmanlık Eğitimi Giriş Sınavı 6 Mayıstan 4 Hazirana ertelenecek. Şu anda camia olarak sınavımız deprem bölgesinde sağlık hizmetleri."


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