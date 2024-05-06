YDUS tercih sonuçları açıklandı mı? YDUS/2 tercih sonuçları nasıl öğrenilir?

Tıpta Yan Dal Uzmanlık Eğitimi Giriş Sınavı (YDUS/2) tercih sonuçlarının açıklanıp açıklanmadığı merak ediliyor. 19-26 Nisan tarihleri arasında alınan 2023-YDUS/2 tercihlerinin ardından, adaylar tercih sonuçlarının açıklanmasını bekliyor. Peki, YDUS tercih sonuçları açıklandı mı? YDUS/2 tercih sonuçları nasıl öğrenilir?

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 06.05.2024 - 16:41
YDUS tercih sonuçları açıklandı mı? YDUS/2 tercih sonuçları nasıl öğrenilir?
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Tıpta Yan Dal Uzmanlık Eğitimi Giriş Sınavı (YDUS/2) tercih sonuçlarının ne zaman açıklanacağı sınava giren adaylar tarafından araştırılıyor. Peki, YDUS tercih sonuçları açıklandı mı? YDUS/2 tercih sonuçları nasıl öğrenilir?

YDUS/2 TERCİH SONUÇLARI AÇIKLANDI MI?

19-26 Nisan 2024 tarihleri arasında tercihleri alınan 2023 Tıpta Yan Dal Uzmanlık Eğitimi Giriş Sınavı (2023-YDUS/2) İç Hastalıkları alanının yerleştirme işlemleri tamamlandı.

YDUS TERCİH SONUÇLARI NASIL SORGULANIR?

Adaylar, yerleştirme sonuçlarına 06 Mayıs 2024 tarihinde saat 14.30'dan itibaren ÖSYM’nin https://sonuc.osym.gov.tr adresinden T.C. kimlik numarası ve aday şifresiyle erişebilecek.


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