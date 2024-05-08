Yemekhanelere zam üstüne zam bezdirdi
Hacettepe, ODTÜ ve Ankara Üniversitesi yemekhane ücretlerine ardı ardına zam yaparken öğrencilere verilen KYK burs ve öğrenim kredisi yerinde sayıyor.
Ekonomik kriz öğrencileri de derinden sarsıyor. 2022’den bu yana yemekhane ücretlerine yüzde 670’e varan zam yapılan ODTÜ’de, yemeğin ücreti 15 liradan 20 liraya yükseldi. Hacettepe Üniversitesi’nde ise beslenme birimlerine gelen zamlarla birlikte öğle ve akşam yemeği 20, sabah kahvaltısı ise 16 liraya çıktı. Ankara Üniversitesi’nde de öğrenciler için öğle yemeği 20 lira olurken akşam yemeği ise 40 liraya yükseldi. Böylelikle 2 bin lira olan KYK ödemesi, zamlar karşısında eridi. Yalnızca KYK’den aldığı ücretle öğrenimine devam eden ve KYK yurdunda kalan bir öğrencinin zamların ardından temel ihtiyaçları dışında öğrenimi veya sosyalleşmesi için bütçe ayırabilmesi neredeyse imkânsız hale geldi. Öğrenciler yapılan zamlara tepki gösterirken okul yöneticileri tepkilere karşı sessizliğini korudu.
Konuya ilişkin Cumhuriyet’e konuşan Ankara Eğitim-Sen 5 No’lu Şube Başkanı Özlem Ergüven, “Devlet üniversitelerinde öğrencilerin yemek ve barınma ihtiyacının kamu tarafından sübvanse edilmesi gerekir. Başkalarının yediği ıstakozun faturasını öğrencilere ödetmek istiyorlar. Bu hem ahlaken hem de bilim ve eğitim alanında kabul edilebilir bir uygulama değil” dedi. Öğrencilerin yoksullaştığını belirten Ergüven, “Devletimizin çok büyük, kıskanılan bir devlet olduğunu söylüyorlar. Devlet, öğrencisine bir öğün ücretsiz yemeği ve içilebilir nitelikte suyu karşılayamayacak durumdaysa o zaman oturup büyüklüğümüzü gözden geçirmemiz gerekir” ifadelerini kullandı.
KARNINI DOYURMAK HAYAL OLDU
Ekonominin kötü gidişatıyla birlikte
çoğu ailenin çocuklarına harçlık
veremediğini söyleyen Ergüven, birçok
üniversite öğrencisinin tek geçim
kaynağının KYK’den aldıkları kredi ve
burs olduğunu vurguladı. Ergüven,
“Öğrenciler, aldıkları ücretin büyük
bir miktarını yurda verdikten sonra
ellerinde bir para kalmıyor. Üniversite
öğrencilerinin ihtiyaçları yemek ve
barınmadan ibaret değil. Akademi,
aynı zamanda gelişimin olduğu bir
yerdir. Bunun için bizim öğrencimizin
kitaba, sosyalleşmeye ihtiyacı var. Artık
öğrenci için bu hayal oldu. Yemek de
hayal olacak gibi” dedi.
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