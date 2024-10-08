Yemeklere zam yap öğrencilere gevrek

Yayınlanma: 08.10.2024 - 10:36

Güncelleme: 08.10.2024 - 10:37

Öğrenci yemeklerine yüzde 100 zam yaparak yeni akademik yılına başlayan Ege Üniversitesi’nin AKP’li rektörü Prof. Dr. Necdet Budak, metro çıkışına koyduğu stantta öğrencilere gevrek, boyoz ve çay dağıttı.

Öğrencinin öğle yemeği fiyatını 15 liradan 30 liraya, kahvaltı ve akşam yemeği ücretlerini de 35 liradan 60 liraya çıkartan AKP’li Budak, “Öğrencilerimizi yeni dönemin ilk günü sabahın erken saatlerine karşılayarak, aile sıcaklığını hissettirmek istedik” derken öğrenciler ücretsiz ikramlardan alabilmek için uzun kuyruklar oluşturdu. / İZMİR