Yeni öğretim yılına basılacak ders kitapları için 'pazarlık usulü' ihale

25 Ağustos 2022 Perşembe, 04:00

Milli Eğitim Bakanlığı (MEB), yeni eğitim öğretim yılına az süre kala kitap ihalelerini sıklaştırdı. Ancak ihalelerin parçalara bölünmesi dikkat çekti. MEB Destek Hizmetleri Genel Müdürlüğü, çok sayıda ders kitabı için Sayıştay’ın usulsüzlük tespitinde bulunduğu pazarlık usulüyle ihaleye çıktı. Parçalara bölünen milyonlarca liralık ihalelerin her birini farklı bir şirket kazandı.

Sayıştay’ın 2020 raporunda, şartların oluşmamasına karşın bazı yapım işlerinde pazarlık usulüyle ihaleye çıktığını tespit etti. Raporda, bu nedenle rekabetin yeterince sağlanamadığı ve ihale bedelinin işlerin yaklaşık maliyetine yakın gerçekleştiği vurgulandı. Sayıştay’ın daha önce de raporlarında benzer tespiti yaptığı MEB, buna karşın aynı yolu izlemekten vazgeçmedi. 2022-2023 eğitim öğretim yılının başlamasına kısa bir süre kala çok sayıda kitap basım işi parçalara bölündü ve pazarlık usulüyle ihale edildi.

SÜRELEİ DAHİ AYNI

Bu ihalelerden birini MEB Destek Hizmetleri Müdürlüğü’nün “Özel eğitim ihtiyacı olan öğrenciler için öğretim materyali/ders kitapları ile mesleki eğitim öğrencilerine ücretsiz dağıtılacak ders materyallerinin baskı ve dağıtım işi” oluşturdu. Söz konusu iş için aynı gün, 1 Ağustos’ta, iki farklı ihaleye çıkıldı. Süreleri dahi aynı olan ihalelerin ikisi de pazarlık usulüyle yapıldı. İlk ihaleyi, 61 milyon 876 bin liraya MEB ve Diyanet İşleri Başkanlığı’ndan aldığı pazarlık usulü ihalelerle gündeme gelen Başak Matbaacılık; ikinci ihaleyi ise 90 milyon 179 bin liraya Özyurt Matbaacılık kazandı.

Destek Hizmetleri Genel Müdürlüğü’nün bölerek gerçekleştirdiği tek iş ise bu olmadı. “2-7. sınıf çalışma soruları/yaprakları/kitabı, etkinlik kitabı, beceri temelli testler, kazanım kavrama ve tekrar testleri ile 11. sınıf TYT soru bankası baskı ve dağıtım işi” de parçalara ayrılan bir diğer iş oldu.

Yaklaşık maliyeti 1 milyar 155 milyon 577 bin lira olarak belirlenen iş için aynı gün 5 farklı ihaleye çıkıldı. İhalelerden birini 216 milyon 891 bin liraya ADA Matbaacılık, işin bir kısmını 164 milyon 394 bin liraya Özgün Matbaacılık, diğer kısmını 84 milyon 821 bin liraya Gıpta Ofis Kırtasiye, başka kısmını 63 milyon 810 bin liraya Başak Matbaacılık, diğer kısmını ise 242 milyon 821 bin liraya Tuna Matbaacılık kazandı.

