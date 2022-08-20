MHP'li Kütahya Belediyesi'nin 'vazo' ihalesine katılım olmadı

20 Ağustos 2022 Cumartesi, 10:33

Kütahya Belediyesi, kentin merkezindeki Çiniciler Çarşısı’nın yanındaki 13 bin 136 metrekarelik arazi üzerine vazo şeklinde bir kule inşa edeceğini ve kulede ticari amaçlı seyir terası yer alacağını, sosyal ve kültürel tesis olarak da kullanılacağını açıklamıştı.

Önce bu projenin maliyetinin 45 milyon TL olduğu ve belediye bütçesinden karşılanacağı açıklayan belediye, gelen tepkilerin ardından kısmen geri adım attı. Projeyi belediye bütçesinden karşılamaktan vazgeçti ve proje için 2 Ağustos tarihinde 30 yıllığına yap-işlet-devret modeliyle ihaleye çıktı.

İHALEYE KİMSE KATILMADI

İhalenin akıbetine ilişkin BirGün’den İsmail Arı'nın sorularını yanıtlayan Kütahya Belediyesi yetkilileri ise ihaleye kimsenin katılmadığını açıkladı. Belediye yetkilileri, “İhaleye kimse girmediği için ihale sonuçlandırılamadı. Proje için tekrar ihaleye çıkılacak” dedi.

"KÜTAHYA İÇİN DAVETKAR OLACAKTIR"

Belediyenin raporlarında milyonlarca liraya inşa edilecek Vazo Kule’nin yapım amacı ise şöyle açıklandı:

“Vazo Kule ile bir bütün halinde, diğer illerden Kütahya’ya gezmeye, alışveriş edilmesi için gelinmesine davetkâr olacaktır. Proje; Her yaştan şehir sakinlerinin özellikle gençlerin farklı nedenlerle orada olmayı arzu edecekleri bir merkez olarak yorumlanmalıdır.”