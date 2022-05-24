ATA AÖF final sınav giriş belgeleri yayınlandı! 2022 ATA AÖF final sınavları ne zaman?
Atatürk Üniversitesi'ne bağlı ATA AÖF yarı yıl sonu sınavları 28 Mayıs ve 29 Mayıs tarihleri arasında gerçekleştirilecek. ATA AÖF final sınavı için giriş belgeleri yayınlandı. ATA AÖF Giriş belgesi nerden alınır?
Atatürk Üniversitesi Açık Öğretim Fakültesi final sınavlarına girecek olan öğrenciler ATA AÖF final sınavı için giriş belgelerinin yayınlanıp yayınlanmadığını merak ediyor. 28 Mayıs ve 29 Mayıs tarihlerinde yapılacak olan ATA AÖF final sınavlarının yerleri belli oldu.
Atatürk Üniversitesi AÖF, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada sınav giriş belgelerinin yayınlandığını duyurdu. ATA AÖF sınav giriş belgelerini https://obs.atauni.edu.tr/ adresinden öğrenebilirsiniz.
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