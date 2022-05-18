EKPSS sonuçları açıklandı!
Engelli Kamu Personeli Seçme Sınavı (EKPSS) değerlendirme işlemi sonuçları açıklandı. EKPSS sonuçları nereden öğrenilir?
24 Nisan 2022 tarihinde gerçekleşn EKPSS sınavı sonuçları açıklandı. Sonuçlar ÖSYM tarafından açıklandı. EKPSS sonuçlarını https://sonuc.osym.gov.tr/ sayfasında öğrenebilirsiniz. EKPSS sonuçlarına T.C. Kimlik Numarası ve aday şifreleri ile erişebilirsiniz.
Adaylar, Cevap Kâğıdı Görüntüleme" ekranını seçerek sınavda kullandıkları cevap kâğıdı görüntüsünü, cevap kâğıdına yaptıkları işaretlemeleri, bu işaretlemelerin optik okuyucularla okunması sonucu elde edilen aday cevaplarını ve soruların doğru cevaplarını görebilir.
EKPSS nedir?
"Engelli Kamu Personel Seçme Sınavı ve Engellilerin Devlet Memurluğuna Alınmaları Hakkında Yönetmelik” ile buna bağlı olarak Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı, Sağlık Bakanlığı, Devlet Personel Başkanlığı ile Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi Başkanlığı (ÖSYM) arasında yapılan “Protokol” hükümlerine göre ÖSYM tarafından hazırlanan , EKPSS, başvuru, sınavın uygulanması ve sınav sonuçlarının değerlendirilmesi adımlarından oluşan sınav sistemidir.
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