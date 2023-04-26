YKS başvuru süresi uzatıldı mı? YKS ek başvuru tarihleri ne zaman?

Yayınlanma: 26.04.2023 - 16:06

Güncelleme: 26.04.2023 - 16:06

17-18 Haziran'da yapılacak YKS'nin birinci oturumu olan Temel Yeterlilik Sınavı'na (TYT) 3 milyon 498 bin 18 aday, ikinci oturum Alan Yeterlilik Sınavı'na (AYT) 2 milyon 556 bin 350 aday, üçüncü oturum olan Yabancı Dil Testine (YDT) 335 bin 786 aday başvurdu.

2023-YKS başvuru/geç başvuru sürelerinde bilgilerini sisteme kaydeden ancak sınav ücreti ödeyemeyen adaylar başvurularını yarına kadar gerçekleştirebilecek.

ÖSYM'nin internet sitesinden yapılan açıklamaya göre, 6 Şubat'ta meydana gelen depremlerde afet bölgesi ilan edilen, kılavuzda belirtilen il/ilçelerde ikamet eden ve 2023-YKS başvuru/geç başvuru sürelerinde bilgilerini sisteme kaydeden ancak başvurusunu tamamlayamayan adaylara başvurularını tamamlama imkanı verildi.



YKS EK BAŞVURU TARİHLERİ NE ZAMAN?

26 Nisan 2023 saat 11.00’den, 27 Nisan 2023 saat 23.59’a kadar https://ais.osym.gov.tr adresinde ‘depremde afet bölgesinde ikamet ettiğini’ belirten seçeneği işaretleyerek başvurularını tamamlayabileceklerdir.

Ayrıca, 2023-YKS başvuru/geç başvuru sürelerinde başvuru bilgilerini sisteme kaydeden ancak sınav ücreti ödeyemeyen adaylara da başvurularını tamamlama imkânı tanınmıştır. Bu kapsamda olup sınava girmek isteyen adaylar, 26 Nisan 2023 tarihinde saat 11.00’den 27 Nisan 2023 tarihi saat 23.59’a kadar https://odeme.osym.gov.tr adresinden sınav ücretini ödeyerek başvurularını tamamlayabileceklerdir.

2023-YKS başvuru/geç başvuru sürelerinde başvuru bilgilerini sisteme kaydeden ancak sınav ücreti ödeyemeyen adaylar da başvurularını yarına kadar aynı internet adresinden sınav ücretini ödeyerek yapabilecek.

Bu durumdaki adayların belirtilen işlemleri yapmamaları halinde başvuruları sistem tarafından otomatik olarak iptal edilecek.



YKS BAŞVURU ÜCRETİ NE KADAR?

YKS Sınav Ücretleri (TYT/AYT/YDT Her Biri İçin) : 115,00 TL



2023 YKS’YE BAŞVURU İŞLEMİ NEREDEN YAPILIR?

Başvuru, ÖSYM Aday İşlemleri Sisteminden (https://ais.osym.gov.tr) bireysel olarak internet

aracılığıyla veya ÖSYM Aday İşlemleri Mobil Uygulaması aracılığıyla veya ÖSYM Başvuru

Merkezlerinin birinden yapılabilir.

YKS NE ZAMAN?

YKS 1. Oturum Temel Yeterlilik Testi (TYT) Tarihi,

Sınav Saati ve Sınav Süresi : 17 Haziran 2023 (Cumartesi), 10.15, 165 dakika

YKS 2. Oturum Alan Yeterlilik Testleri (AYT) Tarihi,

Sınav Saati ve Sınav Süresi : 18 Haziran 2023 (Pazar), 10.15, 180 dakika

YKS 3. Oturum Yabancı Dil Testi (YDT) Tarihi,

Sınav Saati ve Sınav Süresi : 18 Haziran 2023 (Pazar), 15.45, 120 dakika











