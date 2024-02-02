Yayınlanma: 02.02.2024 - 09:34

Güncelleme: 02.02.2024 - 09:34

Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) Başkanlığınca 8-9 Haziran'da uygulanacak 2024 Yükseköğretim Kurumları Sınavı başvuru süreci başladı. Peki, YKS başvuruları ne zaman bitecek? Üniversite sınavı başvurusu ne zaman sona erecek? Kimler üniversite sınavına girebilir?

YKS BAŞVURULARI NE ZAMAN BİTECEK?

YKS başvuruları 26 Şubat'a kadar yapılacak. Sınava başvurmak isteyen adaylar, kılavuz ile aday başvuru formuna başvuru süresi içinde, ÖSYM'nin "http://www.osym.gov.tr" internet adresinden erişebilecek. Kılavuz dağıtımı ve satışı yapılmayacak. Ortaöğretim bilgisi MEB e-okul sistemine dahil olmayan adaylardan ÖSYM arşivinde de ortaöğretim bilgisi bulunmayan veya sistemdeki ortaöğretim bilgisinde değişiklik ya da düzeltme olan adaylar, 2024-YKS başvurularını, sınava başvuru süresi içinde bir başvuru merkezinden yapacak ve süresi içinde sınav ücretini ödeyerek başvurularını tamamlayabilecek.

KİMLER YKS BAŞVURUSU YAPABİLİR?

"2024-YKS'ye 2023-2024 öğretim yılında ortaöğretim kurumlarının son sınıfında okumakta olan öğrenciler, ortaöğretim kurumlarının son sınıflarında beklemeli durumda bulunanlar, ortaöğretim kurumlarını bitirmiş olanlar sınava başvurabilecek. ÖSYM tarafından merkezi yerleştirme yapılan programlar ve özel yetenek sınavı ile öğrenci alan programlara girmek isteyen tüm adayların YKS'ye girme zorunluluğu bulunuyor.