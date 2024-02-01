YKS başvuruları başladı! Peki YKS başvurusu nasıl yapılır? YKS 2024 sınav ücretleri ne kadar?

Yayınlanma: 01.02.2024 - 14:10

Güncelleme: 01.02.2024 - 14:10

YKS başvuruları başladı. 2024 yılı üniversite sınavına katılmak isteyen adaylar için YKS başvuruları 1 Şubat itibariyle ÖSYM tarafından alınmaya başlandı. Sınava katılacak adaylar ayrıntıları araştırmaya başladı. YKS başvurularının başlamasıyla sınav başvurusu nereden yapılacak, başvuru ücreti ne kadar gibi soruları da beraberinde getiriyor.Peki, YKS 2024 başvurusu nasıl yapılır? YKS sınav ücreti 2024 ne kadar, kaç TL?

2024 YKS ÜNİVERSİTE SINAVI NE ZAMAN YAPILACAK?

ÖSYM'den yapılan açıklamaya göre; 2024 Yükseköğretim Kurumları Sınavı (2024-YKS), 8-9 Haziran 2024 tarihlerinde yapılacaktır. 8 Haziran 2024 tarihinde Temel Yeterlilik Testi (TYT), 9 Haziran 2024 tarihinde sabah oturumunda Alan Yeterlilik Testleri (AYT), öğleden sonra oturumunda Yabancı Dil Testi (YDT) uygulanacaktır.

YKS SINAV BAŞVURULARI HANGİ TARİHLERDE YAPILACAK?

Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) bu yıl haziran ayında gerçekleştirilecek. ÖSYM üniversite sınavlarının başvuru tarihleri ile ilgili bilgileri paylaştı. Buna göre YKS 2024 üniversite sınavı başvurusu 1 Şubat 2024'te başladı. YKS başvuruları 26 Şubat 2024'te sona erecek. YKS geç başvuruları ise 5-7 Mart 2024 tarihlerinde alınacak.

YKS 2024 SINAV BAŞVURULARI NASIL YAPILIR?

Adaylar başvurularını, 1 Şubat 2024 tarihinde saat 12.15’ten itibaren ÖSYM başvuru merkezleri aracılığıyla veya bireysel olarak ÖSYM'nin https://ais.osym.gov.tr adresinden veya ÖSYM Aday İşlemleri Mobil Uygulaması’ndan yapabilecektir.

BAŞVURULAR NASIL ALINACAK?

2024-YKS adayları, ÖSYM Aday İşlemleri Sistemi (AİS) mobil uygulaması üzerinden sınav başvurularını gerçekleştirebilirler. Fotoğraflı Türkiye Cumhuriyeti Kimlik Kartı ve e-Devlet şifresi olan adaylar, başvuru merkezlerine gitmeden ÖSYM Aday İşlemleri Sistemine (AİS) kendileri çevrimiçi kayıt yaptırabilir ve sınavlara başvurularını bireysel olarak elektronik ortamda gerçekleştirebilirler.

YKS 2024 SINAV ÜCRETLERİ NE KADAR?

2024 YKS başvuru ücreti belli oldu. Sınav ücretlerine yüzde 156 zam yapıldı. Her oturum için ücret 115 liradan 295 liraya çıkarıldı. Lisans programlarına yazılmak isteyenler (TYT+AYT girecekler) toplam 590 lira ödeyecek. Önlisans programlarına kaydolmak isteyenler (TYT) 295 lira ödeyecek. 3 oturuma da katılacak bir adayın toplamda 885 lira ödemesi gerekiyor.

ÖSYM ADAY ŞİFRESİ NEDİR?

ÖSYM aday şifresi, sadece o kişinin bildiği özel soruların cevaplanmasıyla oluşturulan ve adayın kendisinden başkasının onun adına işlem yapabilmesini engelleyen bir güvenlik şifresidir. ÖSYM’nin yaptığı tüm sınavlar için sistemde daha önceden tanımlanmayan adaylar için Başvuru Merkezleri aracılığıyla yapılan başvuru işleminde adaylara internet erişim şifresi ücretsiz olarak verilmektedir. Bu şifre, adayın sisteme ilk girdiği anda aday tarafından bizzat değiştirilir. Bu şifreler kriptolu ve geriye dönüşümsüz olarak ÖSYM'nin sisteminde tutulmaktadır. İlgili adaydan başkasının şifreyi görmesi, bilmesi ve edinmesi mümkün değildir.

ÖSYM AİS ŞİFRESİ NASIL ALINIR?

İçişleri Bakanlığı Nüfus ve Vatandaşlık İşleri Genel Müdürlüğü Nüfus Müdürlüklerinden Türkiye Cumhuriyeti Kimlik Kartı edinmiş olan adaylar, e-Devlet şifreleriyle ÖSYM Aday İşlemleri Sistemine kayıt olabileceklerdir. ÖSYM Aday İşlemleri Sistemini (https://ais.osym.gov.tr) ziyaret eden adaylar burada yer alan e-Devlet İle Kayıt Ol butonu vasıtasıyla ÖSYM Aday İşlemleri Sistemine kaydolacaklardır. e-Devlet şifresiyle ÖSYM AİS'e kayıt olan adaylar, bir başvuru merkezine gitmeksizin ÖSYM Aday İşlemleri Sistemi üzerinden sunulan tüm işlemleri yapabileceklerdir.

ÖSYM ŞİFRESİ NASIL YENİLENİR?

ÖSYM AİS aday şifresi güncellemek ve değiştirmek için de; ÖSYM Aday Işlemleri sayfasından T.C kimlik numarası ve ekrandaki güvenlik numarası girilir. Ardından şifre oluştururken, güvenlik sorusu ve cevabı da eksiksiz olarak girilir. Tüm bilgiler tam olarak doldurulduktan sonra şifre yenilenecektir.



