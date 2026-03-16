YKS başvurularında düşüş: Gençlerin gelecek umudu azalıyor

Türkiye’de üniversiteye giriş sınavına başvuran aday sayısındaki düşüş dikkat çekti. 2024’te 3 milyon 120 bin 870’e ulaşan aday sayısı 2025 yılında 2 milyon 560 bin 649’a gerilerken, 2026 yılında ise 2 milyon 425 bine kadar geriledi. Eğitim İş İzmir 1 No’lu Şube Başkanı Özgür Şen, gençlerin artan işsizlik ve ekonomik belirsizlik nedeniyle üniversiteye olan inancı zayıfladığını söyledi. Özgür Şen, “Üniversite sınavına başvuran öğrenci sayısının son üç yıldır düşüyor olması, Türkiye’de eğitimin ve gençlerin geleceğinin nasıl bir noktaya sürüklendiğini açıkça göstermektedir” dedi. Şen, 2024 ve 2025 yıllarında yaşanan düşüşün ardından bu yıl da başvuru sayısının azalmasının tesadüf olmadığını vurguladı.

GENÇLER GEÇİM DERDİYLE KARŞI KARŞIYA

Şen, gençlerin artık üniversiteyi bir umut kapısı olarak görmediğini belirterek, “Bugün gençlerimiz üniversite hayali kurmak yerine geçim derdiyle karşı karşıya bırakılmaktadır. Çünkü bu ülkede üniversite diploması artık gençlere güvenli bir gelecek vaat etmemektedir. Üniversite mezunları iş bulamamakta, iş bulabilenler ise çoğu zaman düşük ücretlerle ve güvencesiz koşullarda çalışmak zorunda bırakılmaktadır” şeklinde konuştu.

ÜNİVERSİTE MALİYETLERİ ARTIYOR

Özgür Şen, üniversite eğitiminin maliyetinin her geçen gün arttığını belirterek, “Barınma krizi, fahiş kira fiyatları, ulaşım ve yaşam giderleri öğrenciler için üniversiteyi neredeyse ulaşılamaz hale getirmiştir. Bugün birçok aile çocuklarını başka bir şehirde okutabilecek ekonomik güce sahip değildir. Öğrenciler ise aldıkları desteklerle ya da çalışarak bu maliyetleri karşılayamamaktadır” dedi.

GELECEK UMUDU YOK OLDU

Şen, gençlerin yıllarca eğitim alıp mezun olduktan sonra düşük ücretlerle çalışmaya mahkûm olacaklarını görerek üniversiteye başvurmaktan vazgeçtiğini belirterek, “Üniversite sınavına başvuru sayısındaki bu düşüş yalnızca bir istatistik değildir. Bu, gençlerin umutlarının giderek tükendiğinin ve eğitim sisteminin gençlere gelecek sunamaz hale getirildiğinin açık bir göstergesidir” diye konuştu.

EĞİTİM POLİTİKALARI YENİDEN DÜZENLENMELİ

Özgür Şen, gençlerin üniversiteyi yeniden bir umut kapısı olarak görebilmesi için eğitim politikalarının bilimsel ve kamusal bir anlayışla yeniden düzenlenmesi gerektiğini vurgulayarak, “Üniversite eğitiminin erişilebilir hale getirilmesi ve mezuniyet sonrasında insanca yaşayabilecekleri iş ve ücret güvencesinin sağlanması zorunludur. Unutulmamalıdır ki ümidimiz ve geleceğimiz gençlerdedir” dedi.