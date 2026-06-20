Yükseköğretim Kurumları Sınavı'na katılacak adaylar sınav günü yanlarında neler getireceklerinin yanıtını arıyor. Peki, YKS'de kalem, silgi veriliyor mu? 2026 YKS'de ne dağıtılacak?

YKS'DE KALEM VE SİLGİ VERİLECEK Mİ?

Çok uzun yıllardır ÖSYM'nin uyguladığı kırtasiye seti geleneği bu senede devam edecek. ÖSYM tarafından gerçekleştirilen YKS oturumlarında adayların sıralarına siyah kurşun kalem, silgi ve kalemtıraş bulunan set bırakılacak.

ADAYLAR KENDİ KALEM VE SİLGİSİNİ GETİREBİLİR Mİ?

Sınav binasına bu tarz malzemelerle girmeye çalışan adaylar, kapıda güvenlik aramalarında bu eşyaları teslim etmek zorunda kalacak.

ÖSYM'NİN KIRTASİYE SETİNDE NELER VAR?

ÖSYM'nin her adaya özel sunduğu tek kullanımlık sınav paketinde; 2 adet kurşun kalem, 1 adet silgi, 1 adet kalemtıraş, özel ambalajlı peçete, şekerleme ve su yer almakta.