Üniversiteye yerleşemeyen adaylar ne yapacak? 2023 YKS ek tercihler ne zaman yapılacak? Ek tercih nasıl yapılır?
Ölçme Seçme ve Yerleştirme Merkezi Başkanlığı (ÖSYM), YKS tercih sonuçlarının açıklandığını duyurdu. Sonuçların ilanı ile herhangi bir programa kayıt hakkı kazanamayan öğrencilerin ne yapacağı merak edildi. Peki, üniversiteye yerleşemeyen adaylar ne yapacak? 2023 YKS ek tercihler ne zaman yapılacak? Ek tercih nasıl yapılır?
YKS 2023 yerleştirme sonuçları açıklandı. Kimi adaylar bir programa yerleşse de kimisi ise bir programa yerleşemedi. Tercihleri doğrultusunda herhangi bir yüksek öğrenim programına yerleşemeyen adaylar, şimdi ÖSYM'nin ek tercih sürecine gözlerini çevirdi. Peki, üniversiteye yerleşemeyen adaylar ne yapacak? 2023 YKS ek tercihler ne zaman yapılacak? Ek tercih nasıl yapılır? İşte ayrıntılar...
ÜNİVERSİTEYE YERLEŞEMEYEN ÖĞRENCİLER NE YAPACAK?
Üniversiteye yerleşemeyen öğrenciler için ek yerleştirme fırsatı olacak. Ek yerleştirmede kontenjanlar üniversite kayıt işlemleri sona erdikten sonra açıklanacak.
YKS EK TERCİHLERİ NE ZAMAN BAŞLAYACAK?
YKS sonuçlarına göre bir programa kayıt hakkı kazanan adayların kayıt işlemleri 28 Ağustos-1 Eylül 2023 tarihleri arasında, elektronik kayıtlar ise 28-30 Ağustos 2023 tarihleri arasında yapılacak.
Ek tercihlerin de kayıt işlemlerinin ardından başlaması bekleniyor.
Bu kapsamda açıklamalar geldikçe haberimizde yer vereceğiz.
EK YERLEŞTİRME İŞLEMİ NASIL YAPILACAK?
Yükseköğretim programlarına kayıt işlemleri tamamlandıktan sonra boş kalan kontenjanlar üniversitelerce ÖSYM'ye bildirilecek. Yükseköğretim programlarının 2023-YKS sonuçlarına göre yapılan genel yerleştirme sonunda boş kalan veya kaydolmama nedeniyle dolmayan kontenjanlarına ÖSYM tarafından merkezi olarak ek yerleştirme yapılacak.
Merkezi yerleştirmede bir yükseköğretim programına yerleştirilen adaylar, ek yerleştirme için başvuramayacak.
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