Üniversite hayali kuran milyonlarca öğrenci YKS başvuru işlemlerini tamamlıyor. 6 Şubat - 2 Mart tarihleri arasında başvuruları alınan YKS için geç başvuru dönemi yaklaşıyor. Peki, YKS geç başvuru ne zaman? 2026 YKS geç başvuru ücreti ne kadar?

2026 YKS GEÇ BAŞVURU NE ZAMAN?

YKS geç başvuruları, 10-12 Mart 2026 tarihlerinde alınacak.

2026 YKS GEÇ BAŞVURU ÜCRETİ NE KADAR?

Geç Başvuru Gününde yapılan başvurularda sınav ücreti, yüzde 50 artırımlı olarak aynı gün ödenmektedir.

Buna göre YKS geç başvuru ücreti, TYT-AYT-YDT oturumlarının her biri için 1.050 TL olacak.