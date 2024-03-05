YKS geç başvuru: YKS geç başvuru nasıl yapılır? YKS geç başvuru ücreti ne kadar? YKS geç başvuru ne zaman bitecek?

Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) Başkanlığınca, 8-9 Haziran'da uygulanacak 2024 Yükseköğretim Kurumları Sınavı'na (2024-YKS) 3 milyonun üzerinde aday başvurmuştu. Başvuru takvimini kaçıran adaylar için şimdi geç başvuru fırsatı doğdu. Peki, YKS geç başvuru nasıl yapılır? YKS geç başvuru ne zaman bitecek?

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 05.03.2024 - 11:59
YKS geç başvuru: YKS geç başvuru nasıl yapılır? YKS geç başvuru ücreti ne kadar? YKS geç başvuru ne zaman bitecek?
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Üniversiteli olma yolunda adım atmak isteyen adaylar, bugün itibarıyla ÖSYM üzerinden geç başvurularını yapabilecek. Peki, YKS geç başvuru nasıl yapılır? YKS geç başvuru ne zaman bitecek?

YKS GEÇ BAŞVURULARI BAŞLADI

YKS başvuruları 26 Şubat'ta sona erdi, geç başvurular ise 5-7 Mart tarihleri arasında yapılacak. Başvurular ÖSYM AİS aracılığıyla gerçekleşecek. 5 Mart Salı günü sabah saat 10.00'da ÖSYM'nin geç başvuru ekranı erişime açıldı. Geç başvurular 7 Mart 2024 Perşembe günü saat 23.59'da sona erecek.

YKS GEÇ BAŞVURU ÜCRETİ NE KADAR?

YKS başvuru ücreti her sınav için ayrı olarak ödenmektedir. Başvuru sürecinde ücretlendirme 295 lira olarak belirlenmişti. Geç başvurularda ise sınav ücreti yüzde 50 artırımlı olarak ödenecek. YKS geç başvuru ücreti her sınav için 442,5 olarak ödenecek.

YKS GEÇ BAŞVURU NASIL NEREDEN YAPILIR?

2024 YKS başvuruları ÖSYM AİS aracılığıyla belirlenen tarihler ve saatler arasında yapılacaktır.


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