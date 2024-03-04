YKS geç başvurusu ne zaman başlayacak? 2024 YKS oturum tarihleri hangi günler?
YKS için 3 milyonun üzerinde aday başvurdu. Aday sayısına ilişkin net bilgi ise geç başvuruların tamamlanmasının ardından belirlenecek. Peki, YKS geç başvurusu ne zaman başlayacak? 2024 YKS oturum tarihleri hangi günler?
Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) Başkanlığınca, 8-9 Haziran'da uygulanacak 2024 Yükseköğretim Kurumları Sınavı'na (2024-YKS) 3 milyonun üzerinde aday başvurdu. Henüz başvuru yapmayan adaylar da geç başvuru takvimini merak ediyor. Peki, YKS geç başvurusu ne zaman başlayacak? 2024 YKS oturum tarihleri hangi günler?
YKS GEÇ BAŞVURULARI NE ZAMAN ALINACAK?
YKS başvuruları 26 Şubat'ta sona erdi, geç başvurular ise 5-7 Mart tarihleri arasında yapılacak.
2024 YKS OTURUM TARİHLERİ
YKS kapsamında, ilk olarak 8 Haziran Cumartesi Temel Yeterlilik Testi (TYT), 9 Haziran Pazar sabah oturumunda Alan Yeterlilik Testleri (AYT), öğleden sonra oturumunda da Yabancı Dil Testi (YDT) yapılacak.
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