YKS'de geç başvurular: 3 milyonu aşkın yurttaş sınava katılacak
Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) Başkanlığınca, 8-9 Haziran'da uygulanacak 2024 Yükseköğretim Kurumları Sınavı'na (2024-YKS) 3 milyonun üzerinde aday başvurdu.
YKS başvuruları 26 Şubat'ta sona erdi, geç başvurular ise 5-7 Mart tarihleri arasında yapılacak. Aday sayısına ilişkin net bilgi geç başvuruların tamamlanmasının ardından belirlenecek.
YKS kapsamında, ilk olarak 8 Haziran Cumartesi Temel Yeterlilik Testi (TYT) 9 Haziran Pazar sabah oturumunda Alan Yeterlilik Testleri (AYT) öğleden sonra oturumunda da Yabancı Dil Testi (YDT) yapılacak.
YKS'ye bu yıl 26 Şubat'a kadar 3 milyonun üzerinde başvuru yapıldı. Geçen sene 17-18 Haziran'da yapılan 2023 YKS'ye 3 milyon 498 bin 18 aday başvurmuştu.
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