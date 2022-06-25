YKS görevli ücretleri yattı mı? ÖSYM gözetmen ücretlerini ne zaman yatıracak? YKS görevli ücretleri eksik mi yattı?

25 Haziran 2022 Cumartesi, 12:48

2022-YKS'nin, 18 Haziran Cumartesi sabah Temel Yeterlik Testi (TYT), 19 Haziran Pazar sabah Alan Yeterlik Testleri (AYT), aynı gün öğleden sonra Yabancı Dil Testi (YDT) olmak üzere üç oturum halinde gerçekleşti. Sınavlarda üç oturumda toplam 869 bin 374 kişi görev aldı. TYT 10 bin 537 binadaki 180 bin 601 salonda 521 bin 191 görevliyle, AYT 6 bin 17 binadaki 111 bin 531 salonda 317 bin 765 görevliyle, YDT ise 882 binadaki 7 bin 618 salonda 30 bin 418 görevliyle yapıldı. YKS'de görev alan gözetmenler görev ücretlerinin ne zaman ödeneceğini merak ediyor. YKS görevli ücreti ne zaman ödenecek? ÖSYM 2022 YKS sınav gözetmen ücretleri ne kadar?

YKS GÖREVLİ ÜCRETİ NE ZAMAN ÖDENECEK?

YKS görev ücretleri 25 Haziran'da banka hesaplarına yattı.

YKS GÖREVLİ ÜCRETİ NE KADAR?

Daha önce salon başkanı için 327 TL, gözetmen için 317 TL olarak belirlendiği duyurulan ücretler 251 ve 210 TL olarak yatırıldı.

YKS GÖREVLİ ÜCRETLERİ EKSİK Mİ YATTI?



Eğitim-İş, ÖSYM tarafından Yükseköğretim Kurumları Sınavı’nda (YKS) görevli eğitim emekçilerinin ücretlerinin eksik ödenmesi ile ilgili bir açıklama yaptı.

Eğitim-İş tarafından yapılan açıklama şöyle



"YKS’de her bir sınav için, öğrencilerden 115 TL alan ÖSYM, sınavda görev alan eğitim emekçilerinin, zaten yetersiz olan ücretlerini, eksik yatırmıştır. Daha önce salon başkanı için 327 TL, gözetmen için 317 TL olarak belirlendiği duyurulan ücretlerin 251 ve 210 TL olarak yatırılmasının, iki oturumda görev alanlara tek oturum ücreti ödenmesinin nedeni nedir, bununla nasıl bir tasarruf öngörülmüştür?

Sınav görevlendirmelerinde adaletsiz davranan, talep etmesine rağmen birçok eğitim emekçisine görev vermeyen ÖSYM, sınavın güvenliğini sağlayan eğitim emekçilerine de ücretlerini eksik ödeyerek ve buna ilişkin herhangi bir açıklama da yapmayarak mağduriyet yaratmaktadır.

Burada bir ihmal mi söz konusudur, yoksa bir aksaklık mı? Bu konuda bir açıklama yapılmaması bilinçli bir tutum olduğu izlenimini vermektedir. Konuya ilişkin acilen bir açıklama yapılmalı ve mağdur olan sınav görevlilerinin ücretleri derhal ödenmelidir.

Eğitim-İş olarak eğitim emekçilerini bu muamele karşısında tepkilerini, sınavlarda gözetmenlik görevi almayarak göstermeleri konusunda destekleyeceğimizi belirtiyor, ilgililerin gerekeni yerine getirmemesi halinde hukuki yollara başvuracağımızın bilinmesini istiyoruz."