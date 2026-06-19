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YKS günü nüfus müdürlükleri saat kaça kadar açık? (20-21 Haziran 2026 mesai saatleri) YKS 2026 için sınav günü açık tutulacak il ve ilçe nüfus müdürlükleri tam listesi...

YKS günü nüfus müdürlükleri saat kaça kadar açık? (20-21 Haziran 2026 mesai saatleri) YKS 2026 için sınav günü açık tutulacak il ve ilçe nüfus müdürlükleri tam listesi...

19.06.2026 13:24:00
Güncellenme:
Haber Merkezi
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YKS günü nüfus müdürlükleri saat kaça kadar açık? (20-21 Haziran 2026 mesai saatleri) YKS 2026 için sınav günü açık tutulacak il ve ilçe nüfus müdürlükleri tam listesi...

Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) Başkanlığınca düzenlenecek, 2 milyon 425 bin 628 adayın başvuru yaptığı 2026 Yükseköğretim Kurumları Sınavı (2026-YKS) 20-21 Haziran'da gerçekleştirilecek. T.C. kimlik kartını, nüfus cüzdanını sınav günü kaybeden veya nüfus cüzdanında fotoğraf, T.C. kimlik numarası bulunmayan adaylar için sınav merkezi olan il ve ilçelerde nüfus müdürlükleri sınav günü açık tutulacak.
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Üniversite hayali kuran milyonlarca öğrencinin heyecanla beklediği 2026 Yükseköğretim Kurumları Sınavı (2026-YKS) geldi çattı. 20-21 Haziran 2026 tarihlerinde üç oturum halinde (TYT, AYT ve YDT) gerçekleştirilecek olan sınav öncesinde, adayların en büyük kabuslarından biri de kimlik kartını kaybetmek, kimliği evde unutmak veya kimlikte güncel bir fotoğrafın bulunmaması gibi aksilikler oluyor. Ancak ÖSYM ve İçişleri Bakanlığı Nüfus ve Vatandaşlık İşleri Genel Müdürlüğü iş birliğiyle alınan kararla, öğrencilerin sınav günü yaşayabileceği bu tarz mağduriyetlerin önüne geçiliyor.

Peki, 2026 YKS sınav günlerinde açık tutulacak il ve ilçe nüfus müdürlükleri hangileri? Hafta sonu nüfus müdürlükleri saat kaça kadar mesai yapacak? İşte arama motorlarında milyonlarca adayın yanıt aradığı o hayati ayrıntılar...

ÖSYM'DEN 2026 YKS İÇİN "NÖBETÇİ NÜFUS MÜDÜRLÜĞÜ" UYGULAMASI

ÖSYM tarafından yapılan resmi duyuruya göre; T.C. Kimlik Kartı'nı kaybeden, kimlik kartında fotoğrafı bulunmayan, nüfus cüzdanı olmayan veya nüfus cüzdanında T.C. kimlik numarası ile soğuk damga eksikliği nedeniyle sınava kabul edilmeyecek durumda olan adaylar için hafta sonu belirlenen il ve ilçe nüfus müdürlükleri açık tutulacak.

Sınav stresiyle boğuşan üniversite adaylarının hızlıca çözüm bulabilmesi adına bu kurumlardaki işlemler tamamen randevusuz olarak gerçekleştirilecek. Kimlik sorunu yaşayan adaylar, doğrudan nüfus müdürlüğüne giderek "Geçici Kimlik Belgesi" talep edebilecek.

Hafta Sonu Nüfus Müdürlükleri Hangi Saatlerde Hizmet Verecek?

2026 YKS oturum saatleri dikkate alınarak, nüfus müdürlüklerinin hafta sonu mesai planlaması şu şekilde yapıldı:

20 Haziran 2026 Cumartesi (TYT): Nüfus müdürlükleri sabah saat 07.00'den 17.00'ye kadar hizmet verecek.

21 Haziran 2026 Pazar (AYT ve YDT): Nüfus müdürlükleri sabah saat 07.00'den 15.30'a kadar adayların işlemleri için açık olacak.

SINAV GÜNÜ AÇIK OLAN İL/İLÇE NÜFUS MÜDÜRLÜKLERİ

Hangi il ve ilçelerdeki nüfus müdürlüklerinin hizmet vereceğinin tam ve güncel listesine, ÖSYM'nin resmi internet sitesi (osym.gov.tr) ana sayfasındaki "2026-YKS İçin Sınav Günü Açık Tutulacak İl/İlçe Nüfus Müdürlükleri" duyuru metninin alt kısmında bulunan ekteki listeden ulaşabilirsiniz.

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