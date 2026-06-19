2026 YKS’ye kısa bir zaman kala milyonlarca öğrenci son tekrarlarını yaparak sınav hazırlıklarını sürdürüyor. Sınav günü yaklaşırken adayların gündeminde, TYT ve AYT oturumlarının soru sayıları ile sınav süreleri gibi detaylar yer alıyor. Peki, 2026 TYT ne zaman, saat kaçta? YKS ilk oturum TYT sınavı kaç dakika, kaç soru? İşte ayrıntılar...

TYT NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

2026 YKS’nin ilk oturumu olan Temel Yeterlilik Testi (TYT), 20 Haziran 2026 Cumartesi günü saat 10.15’te gerçekleştirilecek.

TYT SINAVI KAÇ DAKİKA, KAÇ SORU?

YKS’nin ilk oturumu olan Temel Yeterlilik Testi (TYT), 20 Haziran 2026 Cumartesi günü saat 10.15’te başlayacak ve adaylara 165 dakika süre verilecek. Bu oturumda öğrenciler, Türkçe, Sosyal Bilimler, Temel Matematik ve Fen Bilimleri alanlarından toplam 120 soruyu yanıtlayacak.

Adaylar, TYT için saat 10.00'dan sonra binalarına alınmayacak.