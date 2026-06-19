Cumhuriyet Gazetesi Logo
2026 AYT ne zaman, saat kaçta? YKS ikinci oturum AYT sınavı kaç dakika, kaç soru?

2026 AYT ne zaman, saat kaçta? YKS ikinci oturum AYT sınavı kaç dakika, kaç soru?

19.06.2026 13:23:00
Güncellenme:
Haber Merkezi
Takip Et:
2026 AYT ne zaman, saat kaçta? YKS ikinci oturum AYT sınavı kaç dakika, kaç soru?

Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) yaklaşırken, üniversite hayali kuran yüz binlerce öğrencinin heyecanlı bekleyişi giderek artıyor. Peki, 2026 AYT ne zaman, saat kaçta? YKS ikinci oturum AYT sınavı kaç dakika, kaç soru?
102 yıllık tarihiyle Türkiye’nin en güvenilir gazetesi. Tıkla ve favori kaynaklarına ekle

2026 YKS’ye kısa bir zaman kala milyonlarca öğrenci son tekrarlarını yaparak sınav hazırlıklarını sürdürüyor. Sınav günü yaklaşırken adayların gündeminde, TYT ve AYT oturumlarının soru sayıları ile sınav süreleri gibi detaylar yer alıyor. Peki, 2026 AYT ne zaman, saat kaçta? YKS ikinci oturum AYT sınavı kaç dakika, kaç soru? İşte ayrıntılar...

Image

2026 AYT NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

2026 YKS’nin ikinci oturumu olan Alan Yeterlilik Testi (AYT), 21 Haziran 2026 Pazar günü saat 10.15’te uygulanacak.

YKS İKİNCİ OTURUM AYT SINAVI KAÇ DAKİKA, KAÇ SORU?

YKS’nin ikinci oturumu olan Alan Yeterlilik Testi (AYT), 21 Haziran 2026 Pazar günü saat 10.15’te başlayacak ve adaylara 180 dakika süre tanınacak. Bu oturumda öğrenciler, Türk Dili ve Edebiyatı, Sosyal Bilimler-1, Sosyal Bilimler-2, Matematik ve Fen Bilimleri testlerinden oluşan toplam 160 soruluk bir kitapçık üzerinden sınava girecek.

Adaylar, AYT için saat 10.00'dan sonra binalarına alınmayacak.

İlgili Konular: #ösym #YKS sınavı #AYT #YKS 2026

İlgili Haberler

2026 karne günü ne zaman? Yaz Tatili hangi gün başlıyor?
2026 karne günü ne zaman? Yaz Tatili hangi gün başlıyor? gün sayma vakti geldi. Peki, 2026 karne günü ne zaman? Yaz Tatili hangi gün başlıyor?
2026 AUZEF bütünleme sınavı ne zaman? AUZEF sınav giriş belgesi yayımlandı mı?
2026 AUZEF bütünleme sınavı ne zaman? AUZEF sınav giriş belgesi yayımlandı mı? İstanbul Üniversitesi Açık ve Uzaktan Eğitim Fakültesi öğrencileri için final sınavlarının ardından önemli bir aşama olan telafi sınavı süreci başladı. Peki, 2026 AUZEF bütünleme sınavı ne zaman? AUZEF sınav giriş belgesi yayımlandı mı?
2026 TYT ne zaman, saat kaçta? YKS ilk oturum TYT sınavı kaç dakika, kaç soru?
2026 TYT ne zaman, saat kaçta? YKS ilk oturum TYT sınavı kaç dakika, kaç soru? Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) yaklaşırken, üniversite hayali kuran yüz binlerce öğrencinin heyecanlı bekleyişi giderek artıyor. Peki, 2026 TYT ne zaman, saat kaçta? YKS ilk oturum TYT sınavı kaç dakika, kaç soru?