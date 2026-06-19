2026 YKS’ye kısa bir zaman kala milyonlarca öğrenci son tekrarlarını yaparak sınav hazırlıklarını sürdürüyor. Sınav günü yaklaşırken adayların gündeminde, TYT ve AYT oturumlarının soru sayıları ile sınav süreleri gibi detaylar yer alıyor. Peki, 2026 AYT ne zaman, saat kaçta? YKS ikinci oturum AYT sınavı kaç dakika, kaç soru? İşte ayrıntılar...

2026 AYT NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

2026 YKS’nin ikinci oturumu olan Alan Yeterlilik Testi (AYT), 21 Haziran 2026 Pazar günü saat 10.15’te uygulanacak.

YKS İKİNCİ OTURUM AYT SINAVI KAÇ DAKİKA, KAÇ SORU?

YKS’nin ikinci oturumu olan Alan Yeterlilik Testi (AYT), 21 Haziran 2026 Pazar günü saat 10.15’te başlayacak ve adaylara 180 dakika süre tanınacak. Bu oturumda öğrenciler, Türk Dili ve Edebiyatı, Sosyal Bilimler-1, Sosyal Bilimler-2, Matematik ve Fen Bilimleri testlerinden oluşan toplam 160 soruluk bir kitapçık üzerinden sınava girecek.

Adaylar, AYT için saat 10.00'dan sonra binalarına alınmayacak.