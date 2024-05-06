YKS için 10 öneri: Konulara da çalışın test de çözün

Yayınlanma: 06.05.2024 - 04:00

Güncelleme: 06.05.2024 - 04:00

Eğitim uzmanı, psikolojik danışman Cihan Yeşilyurt, üniversite adaylarına kalan süreyi nasıl değerlendireceklerini 10 maddede şöyle anlattı:

Kalan sürede sadece test çözmek yanlış. Özellikle Alan Yeterlilik Sınavı (AYT) için mutlaka konu da çalışılmalı.

Milli Eğitim Bakanlığı 12. sınıf öğrencilerine deneme sınavları ve her dersten TYT-AYT testleri dağıttı. Üniversite adaylarının bu deneme sınavları ve testleri çözmeleri YKS performanslarını artırmaları açısından çok önemli.

Adaylar özellikle TYT’de zaman problemi yaşayabiliyor. Bu yüzden yapılan denemelerde mutlaka zaman tutulmalı.

Geçmiş yıllarda çıkmış üniversite soruları ve ayrıca haftada en az bir tane (TYT-AYT) deneme sınavı çözülmeli.

Gerek TYT’de gerekse AYT’de her soru çok değerli. Belki de TYT’de geometri sorularında yapılan bir hata Sosyal testten fazla soru çözülerek telafi edilecek. Bu yüzden dengeli bir ders çalışma programı hazırlayıp her derse gereken önem verilmeli.

TYT Türkçe sorularına daha iyi hazırlanmak için ALES kitabı alıp oradaki Türkçe soruları da adaylar tarafından çözülmeli.

Üniversite adayları mutlaka branş öğretmenlerinden çözemedikleri soruların cevaplarını öğrenmeliler. Belki de sınavda benzer bir soru karşılarına çıkacak.

Öğrenciler sınava az bir zaman kaldığı için sakatlanma riski olan sporlardan uzak durmalı.

Adaylar sağlıklarına, özellikle beslenme ve uykularına özen göstermeli.

Sınava ilişkin olumlu düşünmek performans açısından çok önemli. Sürekli “sınav zor olacak düşüncesi’’ ile hareket etmek YKS’de paniğe yol açabilir.

YANLIŞ SORUNUN PEŞİNE DÜŞÜN

SEV Amerikan Koleji (SAC) bölüm başkanlarından son bir ay için konulara göre öneriler:

TÜRKÇE/EDEBİYAT: TYT için anlam bilgisi odaklı soru çözümleri yapılmalı, soru sayısına uygun bir zaman planlanmalı.

MATEMATİK: Bir konuyla ilgili yapılamayan bir soru, o konuyu bilmediğiniz anlamına gelmeyebilir. Muhakkak yanlış yapılan soruların peşine düşülmeli.

KİMYA: Kimya dersine karışık bir sırayla çalışılmamalı, en kolaydan zora giderek konular tekrar edilmeli. “Olabilir, genellikle, oda koşulları, normal koşullar” gibi kelimelerin altını çizerek soruların çözülmesi, cevabı bulmayı kolaylaştırır.

FİZİK: Son yıllarda matematikten arındırılmış, daha çok kavramsal ve yoruma dayalı sorular soruluyor. Formüllere ve konuya hâkim olmak önemli.

BİYOLOJİ: AYT 11 ve 12. sınıf konuları ağırlıklı olmasına rağmen, 9 ve 10. sınıfın temel kavramlarını da içerir. Bu temel kavramlar tekrar edilmeli.

TARİH: Osmanlı tarihinin özellikle kültür-uygarlık ile XVII-XVIII ve özellikle XIX. yüzyıl ıslahatlarına dikkat edilmeli.

FELSEFE: Düşünürlerin isimleri ve bilinmesi gereken yaklaşımlar öğrenilmeli. Paragraf sorularında; “önce hangi felsefe konusu anlatılıyor”, Hangi bakış açısı sunuluyor tespit edilmeli.

COĞRAFYA: Coğrafi bilgiye, coğrafi sorgulama becerisine, konulara, harita okuryazarlığına ve tablo grafik yorumlama konusunda kendini geliştirmiş, düzenli çalışıp tekrar yapan öğrenciler güzel sonuçlar çıkaracaktır.

