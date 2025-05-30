YKS için geri sayım başladı, uzman pedagog Şen sınav öncesinde önerilerde bulundu: Nefes egzersizi yapmak etkili

Yükseköğretim Kurumları Sınav (YKS), 21-22 Haziran tarihlerinde yapılacak. Sınava sayılı günler kalmışken gençlerin sınav kaygısını nasıl kontrol edebileceğini ve bu süreçte ebeveynlere düşen görevleri Cumhuriyet, uzman pedagog Ebru Şen ile konuştu.

Şen, “Sınav başlı başına kelime olarak bile, öğrenciler üzerinde baskı yaratan bir durumdur. Türkiye’de uygulanan lise ve üniversite giriş sınavları pek çok öğrenci üzerinde bir kaygıya yol açmaktadır. Sınav öncesinde ne kadar çalışılırsa çalışılsın, kaygı ve stres yaşamak olasıdır. Kaldı ki en çok kaygıyı yaşayan kişilerin, gerçekten sınava çalışan ve emek veren grup olduğu da bilinmektedir” ifadelerini kullandı. Sınav kaygısını kontrol altına almak için bazı taktiklerin olduğunu belirten Şen, “Öğrenciler her ne olursa olsun derin nefes egzersizleri konusunda günlük rutin egzersiz yapmalıdır. Burundan alınan ve ağızdan verilen 5 derin nefes, beynin parasempatik sinir sisteminden çıkmasına yardımcı olur” şeklinde konuştu.

BEYNİ SAKİNLEŞTİRİYOR

Başka bir taktiğin ise topraklama tekniği olduğunu söyleyen Şen, “Duygusal bir stres anında etrafınızda görebileceğiniz 3 nesneyi yakalayın, iki farklı sesi duyun ve bir tek şeyi hissedin. Eğer halen kaygı ve stres hissediyorsanız, 90 saniye kuralını hatırlayın. 90 saniye kuralı, her hissin vücutta kalma süresinin aslında 90 saniye olduğudur. Beynimiz 90 saniye sonrasında eğer seçimimiz kaygıdan uzaklaşma ise buna odaklanacak ve bu duruma hizmet için düşünceler üretecektir” dedi.

Sınav gününe rahat bir başlangıç yapmak için 20 gün öncesinden başlayarak bir rutin oluşturulması gerektiğini vurgulayan Şen, öğrencilere şu uyarılarda bulundu: “Sınav başarısını olumlu etkilemek için uyku ve uyanık kalma sürelerine de çok dikkat etmek gerekir. Her gün en az 7-8 saat uyumaya özen göstermek önemlidir. Melatonin salgılayabilmeniz için tam karanlık saatlerde lamba, dijital ekran ışığı gibi aydınlatıcılardan uzakta uyumak gerekiyor” diye konuştu.

YEME ALIŞKANLIKLARI

Sınav sabahı beslenme alışkanlıklarında değişime gidilmemesi konusunda da uyarılarda bulunan Şen, “Sınav sabahı beslenmedeki değişiklikler stres ve heyecanla da birleşince bağırsak düzenini bozabiliyor. Bu nedenle sınav günü kahvaltıyı es geçmemek ve yenilenlere de dikkat etmek gerekiyor. Her zaman yediğiniz yiyecekler dışında farklı bir gıda almayın” dedi.