YKS ne zaman? YKS 2023 sınava giriş belgesi açıklandı mı?

Yayınlanma: 26.05.2023 - 12:09

Güncelleme: 26.05.2023 - 12:15

Üniversite hayali kuran milyonlarca öğrenci 2023 YKS'ye girmeye hazırlanıyor. 2023 Yükseköğretim Kurumları Sınavı'na (YKS), 3 milyon 498 bin 18 adayın başvurdu.

YKS NE ZAMAN?

2023 Yükseköğretim Kurumları Sınavı (2023-YKS), 17-18 Haziran 2023 tarihlerinde yapılacaktır. 17 Haziran 2023 tarihinde Temel Yeterlilik Testi (TYT), 18 Haziran 2023 tarihinde sabah oturumunda Alan Yeterlilik Testleri (AYT), öğleden sonra oturumunda Yabancı Dil Testi (YDT) uygulanacak

YKS SINAVA GİRİŞ BELGESİ AÇIKLANDI MI?

2023 YKS sınava giriş belgesi henüz açıklanmadı. Adaylar, Sınava Giriş Belgelerini, T.C. Kimlik Numaraları ve şifreleri ile ÖSYM’nin https://ais.osym.gov.tr internet adresinden sınav tarihinin yaklaşık 10 gün öncesinden başlamak üzere edinebilecek