YKS’nin ikinci oturumu AYT başladı

Ölçme, Seçme ve Yerleştirme (ÖSYM) tarafından düzenlenen Yükseköğretim Kurumları Sınavı'nın (YKS) dün ilk oturumu Temel Yeterlilik Testi’nin (TYT) ardından ikinci oturum Alan Yeterlilik Testi (AYT), saat 10.15’te başladı. 160 sorunun yer aldığı sınav, 180 dakika sürecek. Üçüncü oturum olan Yabancı Dil Testi (YDT) ise saat 15.45’te gerçekleştirilecek.



AYT oturumunda adaylara, Türk Dili ve Edebiyatı-Sosyal Bilimler-1, Sosyal Bilimler-2, Matematik ile Fen Bilimleri testlerinden oluşan kitapçık verilecek. AYT’de adaylar, hesaplanmasını istedikleri puan türü için gereken testleri cevaplayacak. SAY, SÖZ ve EA puan türlerinin hepsinin hesaplanmasını isteyen adaylar, sınav süresince tüm testleri cevaplayabilecek.

1 milyon 721 bin 60 kişinin başvurduğu AYT sonrasında ise aynı gün saat 15.45'te yapılacak son oturum Yabancı Dil Testi'nde (YDT) ise İngilizce’den 206 bin 784, Arapça’dan 4 bin 331, Almanca’dan 2 bin 570, Fransızca’dan 1028, Rusça’dan 735 olmak üzere toplam 215 bin 448 aday katılacak.

ANKA Haber Ajansı, Hacı Bayram Veli Üniversitesi Hukuk Fakültesi Kampüsü'nde sınava girecek olan AYT adaylarını görüntüledi. YKS maratonunun ikinci oturumu olan AYT’de girecek adaylar, sınavın yapılacağı kampüse, sınava giriş belgeleri ve kimlikleri kontrol edilerek alındı. Adayların yanlarında yalnızca üzerinde etiket bulunmayan su şişesi bulundurmalarına izin verildi.