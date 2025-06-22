YKS’nin ikinci oturumu AYT tamamlandı

Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafından 81 il ve Lefkoşa'da düzenlenen Yükseköğretim Kurumları Sınavı'nın (YKS) ikinci oturumu Alan Yeterlilik Testleri (AYT) tamamlandı.



YKS'nin ilk oturumu Temel Yeterlilik Testi'nin (TYT) dün tamamlanmasının ardından bugün saat 10.15'te başlayan ikinci oturum AYT de sona erdi.

1 milyon 721 bin 60 adayın başvurduğu AYT'de adaylara, Türk Dili ve Edebiyatı-Sosyal Bilimler-1 Testi'nde 40 soru, Sosyal Bilimler-2 Testi'nde 40 soru, Matematik Testi'nde 40 soru, Fen Bilimleri Testi'nde 40 soru soruldu ve 180 dakika süre verildi.

Sınav maratonu öğleden sonra ise saat 15.45'te, 3. Oturum Yabancı Dil Testi (YDT) ile devam edecek. Sınavın süresi 120 dakika olacak.