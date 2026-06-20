Yükseköğretim Kurumları Sınavı'nın ilk aşaması olan Temel Yeterlilik Testi (TYT), 21 Haziran Cumartesi günü milyonlarca adayın katılımıyla başladı. Peki, YKS saat kaçta başlayacak, kaçta bitecek? YKS kaç dakika sürecek?

YKS - TYT SINAVI SAAT KAÇTA BAŞLAYACAK, KAÇTA BİTECEK?

TYT (Temel Yeterlilik Testi), 20 Haziran 2026 Cumartesi günü saat 10.15'te başlayacak ve 165 dakikalık sürenin ardından saat 13.00'te sona erecek.

YKS SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

ÖSYM'nin resmi takvimine göre, 2026 YKS sonuçları 22 Temmuz 2026 Çarşamba günü açıklanacak. Adaylar, sınav sonuçlarını ÖSYM'nin Aday İşlemleri Sistemi (AİS) ve Sonuç Açıklama Sistemi (sonuc.osym.gov.tr) üzerinden T.C. kimlik numaraları ve şifreleri ile öğrenebileceklerdir.