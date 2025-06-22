YKS sona erdi: Öğrenciler soruları yorumladı!

'MATEMATİKTE BİRAZ ZORLANDIM'

>Yükseköğretim Kurumları Sınavı’nın (YKS) ikinci oturumu Alan Yeterlilik Testi (AYT), saat 10.15’te başladı. Adaylar, sınav giriş belgeleriyle sabah saatlerinde sınav merkezlerine geldi. Anne ve babalarıyla sınava girecekleri okullara giren adaylar görevlilerin gözetiminde binalara alındı. Saat 10.00’dan sonra gelen adaylar ise içeri giremedi. Üniversite adayları YKS'de ikinci oturum olan AYT'de Türk Dili ve Edebiyatı-Sosyal Bilimler-1 testinde 40, Sosyal Bilimler-2 testinde 40, Matematik testinde 40, Fen Bilimleri testinde de 40 olmak üzere 160 soruya yanıt verdi. 180 dakika süren sınav saat 13.15'te sona erdi. Sınav çıkışında bazı adaylar soruların zor olduğuna dikkat çekti. Özellikle sayısal testlerdeki bazı soruların belirleyici olduğu ifade edildi. Bazı adaylar sınav salonlarından erken ayrılırken, bazıları ise sürenin tamamını kullandı. Adaylardan kimileri süreyi yeterli bulurken, kimileri ise zaman yönetimi konusunda zorlandığını belirtti.

YKS'nin ikinci oturumu olan AYT saat 13.15'te sona erdi. Namık Kemal Lisesi'nde sınava giren adaylardan Saadettin Sarıba, sınava ilk kez girdiğini söyleyerek, "Matematikte biraz zorlandım. Dünkü sınav daha kolaydı. Hedefim elektrik mühendisliği. Önce puanlar belli olacak sonra tercihlerimizi vereceğiz ve yerleştirilmeyi bekleyeceğiz" dedi.

'GEÇEN SENE DAHA ZORDU'

Hukuk bölümü okumak istediğini dile getiren adaylardan Ela Anbar ise "Sorular kafa karıştırıcıydı. Matematik benim beklediğimden daha kolay çıktı. Edebiyat beni zorladı. İkinci kez sınava giriyorum. Geçen sene daha zordu. Hukuk istiyorum. O olmazsa 4 yıllıkları eleyip, iki yıllık tercihi yapacağım" diye konuştu.

'KOLAY OLAN BİR ŞEY YOK'

Adaylardan Gizem Özer, "Sorular zordu. Kolay olan bir şey yok. Geçen yıl da girmiştim. TYT daha zordu, bence AYT de zordu. Bilgisi olan ve çalışana kolay. Eşit ağırlık bölümündeyim. Psikoloji istiyorum" derken; Onur Kınalı ise "Bu yıl mezun oldum. Sınav kolaydı. TYT'de biraz karıştırdığım yerler oldu. Ama maksimum iki yanlışım çıkar. Ege Üniversitesi Bilgisayar Mühendisliği istiyorum. Herhalde istediğim bölüme giderim. Bence sınav kolaydı" diye konuştu.

'GENELDE İKİ ŞIK ARASINDA KALDIM'

Mihail Çınar da "Bence bu sene TYT'yi zor yapıp, AYT'yi kolay yaptılar. AYT'de belirleyici soru yoktu. Mantık sorusu daha fazlaydı. TYT'de paragraflar vardı. Genelde iki şık arasında kaldım. AYT'de matematikte zorlandım. Eşit ağırlık öğrencisiyim. Eskişehir'de lojistik bölümü okumak istiyorum" diye konuştu.