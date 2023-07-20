YKS sonuçları açıklandı mı? YKS, TYT, AYT, YDT sonuçlarına nereden bakılır? YKS sonuç sorgulama ekranı...

Bu yıl 3,5 milyonun üzerinde adayın başvurduğu Yükseköğretim Kurumları Sınavı için beklenen gün geldi. YKS 2023 sınav sonuçları açıklandı. Peki, YKS, TYT, AYT, YDT sonuçlarına nereden bakılır? YKS sonuç sorgulama ekranı...

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 20.07.2023 - 10:00
YKS sonuçları açıklandı mı? YKS, TYT, AYT, YDT sonuçlarına nereden bakılır? YKS sonuç sorgulama ekranı...
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Üniversite adayları, YKS'nin ilk oturumu olan Temel Yeterlilik Testi sorularını (TYT) 18 Haziran'da, ikinci oturum Alan Yeterlilik Testleri (AYT) ile üçüncü ve son oturum Yabancı Dil Testi (YDT) sorularını ise 19 Haziran'da cevaplanmıştı. YKS'ye giren adaylar sonuçların açıklanmasıyla birlikte YKS sonuçlarına nereden bakılacağını araştırmaya başladı. Peki, YKS, TYT, AYT, YDT sonuçlarına nereden bakılır? YKS sonuç sorgulama ekranı...

YKS 2023 SONUÇLARI AÇIKLANDI MI?

Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) Başkanlığınca, 17-18 Haziran'da düzenlenen Yükseköğretim Kurumları Sınavı'nın (2023-YKS) sonuçları 20 Temmuz tarihinde açıklandı.

YKS SONUÇLARINA NEREDEN, NASIL BAKILIR?

ÖSYM Başkanı Bayram Ali Ersoy, 2023-YKS sonuçlarına ilişkin basın toplantısı düzenledi.

Değerlendirme işlemlerinin tamamlandığını bildiren Ersoy, adayların sınav sonuçlarına ÖSYM'nin, "https: //sonuc.osym.gov.tr" adresi üzerinden erişebileceklerini söyledi. 

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ÜNİVERSİTE TERCİHLERİ NE ZAMAN BAŞLAYACAK?

YKS sınavlarından aldıkları puanlara göre üniversite tercihlerini yapacak olan öğrenciler, sonuçların açıklanmasının ardından tercih tarihlerini sorgulamaya başladı.

ÖSYM Başkanı Ersoy, 2023-YKS tercih işlemlerinin 27 Temmuz-8 Ağustos tarihlerinde yapılacağını duyurdu.


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