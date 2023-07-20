Yayınlanma: 20.07.2023 - 09:50

Güncelleme: 20.07.2023 - 09:50

Üniversite hayallerini gerçekleştirmek isteyen adaylar YKS sınav sonuçlarına göre tercihlerini yapacak. Üniversitelerin her yıl alım yaptığı tavan ve taban puanlar değişkenlik gösteriyor. Sınava katılan aday sayısı, üniversite sınavının zorluk ve kolaylık derecesine göre puanlar farklı olabiliyor. Hukuk Fakültesi, Mühendislik Fakülteleri, Açıköğretim, Hemşirelik, Tıp her yıl en çok tercih edilen bölümlerin başında geliyor. Peki, 2023 YKS taban puanları tablosu! 2023 üniversite taban puanlarına nereden bakılır? 2 ve 4 yıllık üniversitelerin kontenjanları ve başarı sıralaması açıklandı mı? İşte ayrıntılar...

YKS 2023 TABAN PUANLARI VE BAŞARI SIRALAMALARI AÇIKLANDI MI?

2023 yılına ilişkin YKS taban puanları ve başarı sıralamaları henüz ÖSYM tarafından açıklanmadı.

Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) 2023 yılı taban ve tavan puanları yerleştirme işlemleri sona erdikten sonra belli oluyor.

ÖSYM tarafından açıklanacak kılavuzda 2022 yılına ilişkin sayısal veriler yer alacak. Adaylar geçtiğimiz yıl yapılan yerleştirme işlemlerinde kullanılan puanları baz alarak tercihlerini şekillendirecek. Geçtiğimiz yılın taban puanlarına aşağıdaki bağlantılardan ulaşabilirsiniz.

ÖSYM YKS KILAVUZUNDA NELER YER ALACAK?

ÖSYM tarafından açıklanacak YKS tercih kılavuzunda adayların tercih takvimi yer alacak. Ayrıca 2022 yılına ilişkin üniversitelerin alım yaptığı puanlar yer alacak.

Öğrenciler tercih ekranında Program kodu, Fakülte/Yüksekokul adı, program adı, puan türü, genel kontenjan, en küçük puan, en yüksek puan gibi kriterlere dikkate ederek tercihlerini şekillendirecek.

Henüz yeni tercih takvimi belli olmadı. Geçtiğimiz yıl sınav sonuçları 18 Temmuz’da erişime açılmış tercihler ise 27 Temmuz’da başlamıştı.

YKS SINAV SONUCUNA NEREDEN NASIL BAKILIR?

YKS sınav sonuçları açıklandıktan sonra ÖSYM’nin sosyal medya hesabından duyuru yapılacak ve Sonuç Açıklama Sistemi üzerinden sonuçlar T.C. kimlik numarası ve aday şifresiyle sorgulanabilecek.

Yayınlanan takvime göre sonuçlar 20 Temmuz Perşembe günü duyurulacak.