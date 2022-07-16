YKS sonuçları ne zaman açıklanacak? YKS sonuç tarihi ne zaman?
Üniversite hayali kuran milyonlarca gencin gözü, kulağı ÖSYM'de. YKS sonuçları ne zaman açıklanacak? YKS sonuç tarihi ne zaman?
2022-YKS'nin, 18 Haziran Cumartesi sabah Temel Yeterlik Testi (TYT), 19 Haziran Pazar sabah Alan Yeterlik Testleri (AYT), aynı gün öğleden sonra Yabancı Dil Testi (YDT) olmak üzere üç oturum halinde gerçekleşti. Yükseköğretim Kurumları Sınavı'nda (YKS) bu yıldan itibaren ön lisans ve lisans programlarını tercihte baraj puanı uygulamasının kaldırıldı. 3 milyon 243 bin 425 adayn başvurduğu YKS 2022 sınavına giren öğrencilerin gözü kulağı ÖSYM'de.
YKS SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?
Öğrencilerin merakla beklediği YKS 2022 sonuçları 20 Temmuz'da açıklanacak.
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