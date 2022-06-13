ÖSYM Başkanı’ndan YKS hazırlıklarına ilişkin açıklama
Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) Başkanı Prof. Dr. Halis Aygün, 2022-Yükseköğretim Kurumları Sınavı'nın (YKS) güven ve huzur içerisinde gerçekleşmesini sağlamak amacıyla ilgili tüm kurumların kendi sorumluluk alanları içerisinde gereken önlemleri aldığını bildirdi.
Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) Başkanı Prof. Dr. Halis Aygün, sosyal medya hesabından, 2022-YKS hazırlıklarına ilişkin paylaşımda bulundu.
18-19 Haziran'da yapılacak sınavın tüm sınav merkezlerinde sorunsuz uygulanması için ilgili kurumlarla gerekli tüm tedbirleri aldıklarını ifade eden Aygün, bu kapsamda koordinatörlerle gerçekleştirdikleri koordinasyon toplantılarını tamamladıklarını belirtti.
Bu toplantılarda sınav uygulamaları ve sınav güvenliği tedbirlerini görüştüklerini, binaların hazır hale getirilmesi, uygulama birliğinin sağlanması ve sınav merkezlerindeki hazırlıkları değerlendirdikleri anlatan Aygün, şunları kaydetti:
"Tüm sınav merkezlerimizde, sınav koordinatörlerimizin koordinasyonunda, illerde rektörlerimiz, ilçelerde kaymakamlarımız başkanlığında Sınav Koordinasyon Kurulu toplantıları yapılmaktadır. Toplantılarda sınavların sorunsuz bir şekilde uygulanması için il ve ilçelerde alınan önlemler ve sınav hazırlıkları görüşülmektedir. 2022-YKS tüm sınav merkezlerimizde eş güdüm içerisinde uygulanacaktır. Sınav evraklarını taşıyan nakil araçlarının Ankara'dan sınav merkezlerinde muhafaza edileceği yere ulaşması ve sınav bitiminde sınav merkezlerinden Ankara'ya dönüşünün güvenliği emniyet müdürlükleri ile jandarma komutanlıkları koordinesinde sağlanacaktır."
İL VE İLÇE NÜFUS MÜDÜRLÜKLERİ AÇIK TUTULACAK
Aygün, sınav yapılacak binaların çevresinde sınav günü emniyet müdürlükleri ve jandarma komutanlıkları tarafından gerekli güvenlik önlemlerinin alınacağını vurguladı.
Sınav günleri aday ve görevlilerin sınav binalarına sorunsuz ve zamanında ulaşmaları için belediyeler ve emniyet müdürlüklerinin gerekli tedbirleri alacağına dikkati çeken Aygün, şu değerlendirmelerde bulundu:
"T.C Kimlik kartını kaybeden, nüfus cüzdanı olmayan veya nüfus cüzdanında T.C Kimlik numarası, fotoğraf bulunmayan adaylar için il ve ilçe nüfus müdürlükleri sınav günleri açık bulundurulacaktır. 2022-YKS'nin güven ve huzur içerisinde gerçekleşmesini sağlamak amacıyla ilgili tüm kurumlarımız kendi sorumluluk alanları içerisinde gereken önlemleri almaktadır. Tüm kurumlarımıza katkıları için teşekkür ederim."
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