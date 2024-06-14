YKS tercihleri ne zaman başlayacak? YKS sonuçları ne zaman açıklanacak?

Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) tercihleri, 8-9 Haziran'da TYT, AYT ve YDT sınavlarına katılım sağlayan adayların gündeminde yer almaya başladı. Peki, YKS tercihleri ne zaman başlayacak? YKS sonuçları ne zaman açıklanacak?

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 14.06.2024 - 09:39
YKS tercihleri ne zaman başlayacak? YKS sonuçları ne zaman açıklanacak?
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Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafından yayımlanan 2024 sınav takvimi sonrasında, YKS sonuçları için tarih belli oldu. Peki, YKS tercihleri ne zaman başlayacak? YKS sonuçları ne zaman açıklanacak?

2024 YKS SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

ÖSYM tarafından yayımlanan 2024 sınav sonuç takvimi sonrasında YKS sonuçları için tarih belli oldu. Buna göre; YKS sınav sonuçları, 17 Temmuz 2024 Çarşamba günü ÖSYM'nin sonuç sayfası üzerinden açıklanacak.

2024 YKS TERCİHLERİ NE ZAMAN?

YKS tercih işlemlerinin yapılacağı tarihle ilgili ÖSYM üzerinden araştırmalar başladı. Geçtiğimiz yıl YKS tercihleri 27 Temmuz tarihinde alınmaya başlamış ve 8 Ağustos'ta sona ermişti. 2024 YKS tercih kılavuzunun da bu yıl 17 Temmuz tarihinde sınav sonuçlarının açıklanmasının ardından yayımlanması bekleniyor.


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