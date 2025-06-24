YKS'ye giren öğrenciler dikkat: ÖSYM'den bilgi güncelleme uyarısı

2025 Yükseköğretim Kurumları Sınavı (2025-YKS) değerlendirme işlemlerinde adayların ortaöğretim seviyesindeki eğitim bilgileri kullanıldığını hatırlatan ÖSYM, adaylara değerlendirme ve yerleştirme işlemlerinde kullanılmasını istedikleri eğitim bilgilerini kontrol etmeleri ve bu eğitim bilgilerini seçerek 1 Temmuz 2025 tarihi saat 16.00’ya kadar onaylamaları uyarısında bulundu.

Eğitim bilgilerinde eksiklik/hata olduğunu düşünen adayların, mezun oldukları/olacakları ortaöğretim kurumları ile görüşerek eğitim bilgilerini Millî Eğitim Bakanlığı (MEB) e-okul sistemi üzerinden düzelttirmeleri ve bu düzeltme işlemi sonrasında 24 Haziran-1 Temmuz 2025 tarihleri arasında https://ais.osym.gov.tr/ÖSS/2025/1/BasvuruEgitimGuncelle adresinden düzelttirdikleri eğitim bilgilerini seçerek 1 Temmuz 2025 tarihi saat 16.00’ya kadar onaylamaları gerekecek.