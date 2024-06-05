Yayınlanma: 05.06.2024 - 09:44

Güncelleme: 05.06.2024 - 09:44

Üniversite sınavına az bir süre kala YKS'ye yönelik sorular soruluyor. Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS)'ye girecek olan adaylar, son kontrollerini yapmaya başladı. Sınavın ilk oturumu TYT cumartesi günü, ikinci oturumu AYT ise pazar günü tamamlanacak. Peki, YKS'ye oje ile girilir mi? YKS'ye ojeyle girmek yasak mı?

YKS SINAVINDA OJE YASAK MI?

YKS sınavına oje ile girmek isteyen öğrenciler, ÖSYM'nin bu hususta herhangi bir açıklamasının olup olmadığını araştırıyor. Peki, ÖSYM sınavda su veriyor mu? İşte her iki soru hakkında bazı detaylar

Sınavın yapıldığı her bir salona en az bir adet duvar saati, adayların sınavda kullanacakları gereçler (kalem, silgi, kalemtıraş), şeker, peçete ÖSYM tarafından sağlanacaktır. Adaylar sınava şeffaf pet şişe içinde su getirebileceklerdir.

ÖSYM'nin sınava oje ile girmenin yasak olduğu konusunda ise herhangi bir açıklaması bulunmuyor.