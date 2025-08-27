YÖK: 6 YKS birincisinden 5’i mühendislik, biri ise hukuk fakültesini kazandı

Yükseköğretim Kurulu'ndan, YKS yerleştirme sonuçlarının açıklanmasının ardından 500 tam puan alan sınav birincilerinin yerleştikleri bölümlere ilişkin yazılı açıklama yapıldı.

TYT’de ve AYT sayısal puan türünde birinci olan Nizip Fen Lisesi (Gaziantep) mezunu Ahmet Eren Özyurtseven, Koç Üniversitesi Bilgisayar Mühendisliği bölümünü (burslu) kazandı. AYT sözel ve eşit ağırlık puan türlerinde birinci olan Özel Tan Fen Lisesi (Bursa) mezunu Muhammed İsmail Kuşat, Galatasaray Üniversitesi Hukuk Fakültesine yerleşti.

YDT İngilizce birincisi Özel İzmir Bahçeşehir Koleji Ellinci Yıl Fen ve Teknoloji Lisesi mezunu Mehmet Sarak, İhsan Doğramacı Bilkent Üniversitesi Bilgisayar Mühendisliği (burslu), YDT Fransızca birincisi Galatasaray Lisesi mezunu Arda Eren Kartal, Sabancı Üniversitesi Mühendislik ve Doğa Bilimleri Programları (burslu), YDT Arapça birincisi TOFAŞ Fen Lisesi (Bursa) mezunu Abdulvahap Burro, İstanbul Teknik Üniversitesi Bilgisayar Mühendisliği bölümüne yerleşirken YDT Rusça birincisi Haydarpaşa Lisesi (İstanbul) mezunu Ediz Doğan Karakoç, Boğaziçi Üniversitesi Makine Mühendisliği bölümünü kazandı.

2025 yılının 5 birincisi mühendislik, biri hukuk fakültesini kazanırken, geçen yıl birincilerden 4’ü mühendislik, 2’si iktisat, diğerleri işletme, ekonomi ve tıp bölümüne yerleşmişti. 2023 yılındaki birincilerinden 3’ü tıp, 2’si mühendislik diğerleri ise hukuk, ekonomi, psikoloji, ilahiyat bölümlerini kazanmıştı. 2022 yılındaki birincilerden 2’si mühendislik, 2’si tıp, 2’si hukuk diğerleri iktisat, psikoloji ve ilahiyat, 2021 yılı birincilerinden 2’si tıp, 2’si mühendislik diğerleri hukuk, siyaset bilimi ve uluslararası ilişkiler, işletme ve psikoloji bölümlerini kazanmıştı.

Yükseköğretim Kurulu Başkanı Erol Özvar, tercih sürecinin ardından 1-5 Eylül tarihlerinde kayıt sürecinin gerçekleşeceğini belirterek, "Bir programa yerleşme başarısı gösteren bütün adaylarımızı, kayıtlarını yaptırarak üniversite yaşamının sunduğu imkânlardan faydalanmaya davet ediyorum." dedi.

YENİDEN TERCİH İMKANI

Özvar ayrıca herhangi bir programa yerleşemeyen adayların ek yerleştirme sürecini dikkatle takip etmelerini istedi ve bu adayların az sayıdaki boş kalan kontenjanlar için yeniden tercih yapma şansları olacağını ifade etti.