YÖK açıkladı: YKS'de kayıt yaptırmayanlara mazaret hakkı

Yayınlanma: 23.08.2024 - 16:23

Güncelleme: 23.08.2024 - 16:26

Yükseköğretim Kurulu yaptığı açıklamada ''2024 YKS yerleştirme sonuçlarına göre üniversitelere kaydını yaptıramayan adaylara mazeret kayıt hakkı tanındı. Herhangi bir nedenle kaydını yaptıramayan adaylar 26 Ağustos - 2 Eylül tarihleri arasında kayıtlarını yaptırabilecek'' ifadelerini kullandı.