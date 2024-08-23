YÖK açıkladı: YKS'de kayıt yaptırmayanlara mazaret hakkı
Yükseköğretim Kurulu, 2024 YKS yerleştirme sonuçlarına göre üniversitelere kaydını yaptıramayan adaylara mazeret kayıt hakkı tanıdı.
Yükseköğretim Kurulu yaptığı açıklamada ''2024 YKS yerleştirme sonuçlarına göre üniversitelere kaydını yaptıramayan adaylara mazeret kayıt hakkı tanındı. Herhangi bir nedenle kaydını yaptıramayan adaylar 26 Ağustos - 2 Eylül tarihleri arasında kayıtlarını yaptırabilecek'' ifadelerini kullandı.
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