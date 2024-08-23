YÖK açıkladı: YKS'de kayıt yaptırmayanlara mazaret hakkı

Yükseköğretim Kurulu, 2024 YKS yerleştirme sonuçlarına göre üniversitelere kaydını yaptıramayan adaylara mazeret kayıt hakkı tanıdı.

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 23.08.2024 - 16:23
YÖK açıkladı: YKS'de kayıt yaptırmayanlara mazaret hakkı
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Yükseköğretim Kurulu yaptığı açıklamada ''2024 YKS yerleştirme sonuçlarına göre üniversitelere kaydını yaptıramayan adaylara mazeret kayıt hakkı tanındı. Herhangi bir nedenle kaydını yaptıramayan adaylar 26 Ağustos - 2 Eylül tarihleri arasında kayıtlarını yaptırabilecek'' ifadelerini kullandı. 


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