YÖK Başkanı Prof. Dr. Erol Özvar'dan YKS paylaşımı
Yükseköğretim Kurulu (YÖK) Başkanı Prof. Dr. Erol Özvar, Yükseköğretim Programları ve Kontenjanları Kılavuzu'nun önümüzdeki günlerde yayımlanmasıyla adayların tercih sürecinin başlayacağını bildirdi.
Yükseköğretim Kurulu (YÖK) Başkanı Prof. Dr. Erol Özvar, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) sonuçlarının gençlere ve ailelerine hayırlı olmasını diledi.
Önümüzdeki günlerde Yükseköğretim Programları ve Kontenjanları Kılavuzu'nun yayımlanmasıyla adaylar için tercih sürecinin başlayacağını duyuran Özvar, "Bizler de aramıza katılacak yeni öğrencilerimizi heyecanla bekliyoruz" ifadesini kullandı.
Video Haberler
- Duruşma öncesi silahlı saldırı girişimi
- ABD'de AVM'ye silahlı saldırı: Ölü ve yaralılar var
- Meteoroloji ve AFAD uyardı: Fırtına geliyor
- Tüm mesajları ifşa etti! Ölen eşinin kardeşinden tehdit
- Sosyal medyada paylaştığı görüntülerle kendini ele verdi
- İstanbul Kadıköy'de ağaç devrildi, yol kapandı
- Katliam raporunda 'zamanlama' ayrıntısı
- Üsküdar'da ağaç devrildi; otomobil hasar gördü
- Şişli'de bir kadın otelde ölü bulundu
- Sarıyer'de sahilde erkek cesedi bulundu
En Çok Okunan Haberler
-
- Bir kabin memurunun itirafları
- YKS sonuçları açıklandı!
- Duygusal bağ koptu!
- Maske zorunluluğu geri geliyor
- 'Korktuğu için özel tercüman kullanıyor'
- Şeyhleri öldü cemaat karıştı: 'Kaset' tehdidi
- 'Bir iç savaş çıktıktan sonra...'
- 'Eve tırmanan hırsız'ın pantolonu çalındı
- Manisa'da art arda deprem!
- 5’li çete lobisine ret!