Son Dakika: YKS sonuçları açıklandı!
ÖSYM Başkanı Aygün, 18-19 Haziran'da gerçekleştirilen Yükseköğretim Kurumları Sınavı (2022-YKS) sonuçlarının http://sonuc.osym.gov.tr adresinden açıklandığını bildirdi.
ÖSYM Başkanı Prof.Dr. Halis Aygün, Twitter hesabından paylaştığı mesajda YKS 2022 sonuçlarının açıklandığını duyurdu.
Aygün, açıklamasında "18-19 Haziran 2022 eğitimde sınavları gerçekleştirdiğimiz Yükseköğretimöğretim Kurumları (2022-YKS) http:// sonuc.osym.gov.tr internet sayfamızdan açıkladık. Sonuçların adaylarımıza ve ailelerine hayırlı olsun" ifadelerini kullandı.
TERCİHLER 27 TEMMUZ - 5 AĞUSTOS'TA YAPILACAK
Öte yandan Aygün, Yükseköğretim Kurumları Sınavı (2022-YKS) tercih işlemlerinin 27 Temmuz-5 Ağustos'ta yapılacağını bildirdi.
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