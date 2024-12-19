YÖK: Doktoralı mezun sayısı yüzde 20 arttı

Yayınlanma: 19.12.2024 - 12:28

Güncelleme: 19.12.2024 - 12:28

Yüksek Öğretim Kurulu (YÖK) tarafından hazırlanan 2024 Üniversite İzleme ve Değerlendirme Genel Raporu'na göre, 2023 yılında 166 üniversiteden toplam 13 bin 561 öğrenci doktora derecesiyle mezun oldu. Bu sayı 2022 yılında 11 bin 290 olarak gerçekleşmişti. Doktora mezun sayısında bir önceki yıla göre yüzde 20'lik ve 1271 kişilik artış sağlandı. Son 6 yılda doktora mezunu öğrenci sayıları en yüksek seviyeye ulaştı. 2020 yılında 51,32 olan yıllık ortalama mezun sayısı, 2023 yılında 81,69'a yükseldi.

EN FAZLA DOKTORA MEZUNU VEREN ÜNİVERSİTELER

Raporda, doktora mezunu öğrenci sayısındaki artışı en yüksek oranda gerçekleştiren üniversiteler de sıralandı. En fazla doktora mezunu veren üniversite 846 mezunla Ankara Üniversitesi oldu. Ankara Üniversitesi'ni 642 mezunla İstanbul Üniversitesi, 626 mezunla Gazi Üniversitesi, 542 mezunla Marmara Üniversitesi ve 526 mezunla Hacettepe Üniversitesi takip etti. Sıralamada Ege Üniversitesi, Atatürk Üniversitesi, Orta Doğu Teknik Üniversitesi, Dokuz Eylül Üniversitesi ve Selçuk Üniversitesi doktora mezunu veren ilk 10 üniversite içinde yer aldı. Listedeki her bir üniversitenin geçmiş yıllara ait verisi dikkate alınıp hesaplama yapıldığında ise ilk 3'ü Ankara Hacı Bayram Veli Üniversitesi, Acıbadem Mehmet Ali Aydınlar Üniversitesi, İstanbul Sabahattin Zaim Üniversitesi olmak üzere 6 üniversite doktora mezunu öğrenci sayısında istikrarlı gelişme gösterdi.

''YENİ MÜFREDAT ÇALIŞMALARI YÜRÜTÜYORUZ''



YÖK Başkanı Erol Özvar, bir önceki yıla göre doktora mezunu sayısının artmasını sevindirici olarak değerlendirirken, Türkiye'nin son 10 yılda doktora mezun sayısındaki artış oranı bakımından Avrupa'da ilk sırada yer aldığını belirtti. Doktora programlarına ilişkin yeni bir çalışma başlatıldığını bildiren Özvar, "Doktora derecesi sadece üniversiteden kadro almanın bir aracı olarak görülmekten çıkmalıdır. Artık ülkemizde doktora mezunu veren programlar sadece üniversitelere öğretim elemanı değil aynı zamanda iş dünyasına ve sanayiye hizmet verecek ve bu sektörlerde çalışmaya uygun bir şekilde yetiştirilecektir. Doktoraya yönelik yeni müfredat çalışmaları yürütüyoruz. Sektör ve iş dünyasının temsilcilerinin de görüşlerini alıyoruz. Artık doktora mezunlarının üniversite dışında çok daha geniş bir alanda hizmet vermesini, ülkemiz ekonomisine, araştırma kapasitesine ve teknolojik gelişmesine katkı vermesini istiyoruz" ifadelerini kullandı.