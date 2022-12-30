YÖK, pedagojik formasyonun tüm sınıf düzeylerinde 'seçmeli ders' olmasına karar verdi

30 Aralık 2022 Cuma, 11:03

Yükseköğretim Kurulu (YÖK) Başkanı Prof. Dr. Erol Özvar, YÖK'te yükseköğretim sistemine ilişkin devam eden çalışmalar hakkında soruları yanıtladı.

YÖK'ün pedagojik formasyon konusundaki yeni çalışmasının hangi aşamada olduğunun sorulması üzerine Özvar, AKP'li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Şanlıurfa gençlik buluşmasında öğrencilere pedagojik formasyon eğitimi konusunda "müjde" verdiğini hatırlattı.

Erol Özvar, YÖK Genel Kurulu'nda pedagojik formasyon konusunda karar aldıklarını belirterek, şunları söyledi:

"Cumhurbaşkanımızın üniversite öğrencilerine vermiş olduğu müjdeyi hayata geçiriyoruz ve pedagojik formasyon programının kararını almış bulunuyoruz. YÖK Genel Kurulu'nda almış olduğumuz kararı, üniversitelerimize önümüzdeki hafta tebliğ edeceğiz. Üniversitelerimiz, bu kararla beraber pedagojik formasyon programını kendi müfredatlarına yerleştirmiş olacaklar. Artık pedagojik formasyon dersleri, birer seçmeli ders olarak öğrencilerimizin hizmetine sunulacak. Pedagojik formasyonla alakalı dersler, bütün sınıflarda alınabilecek. Mezun olmuş veya mezun olmak üzere olan öğrencilerimiz de ya tezsiz yüksek lisans yaparak yahut sertifika programıyla pedagojik formasyon eğitimlerini tamamlayabilecekler. Dolayısıyla hem okuyanlar hem mezunlar hem de mezun olmak üzere olanlar bu imkandan faydalanmış olacak."

ÜNİVERSİTEYE GİRİŞTE, 35 YAŞ VE ÜZERİNDEKİ KADINLARA EK KONTENJAN KARARI

Erol Özvar, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın, 35 yaş üzerindeki kadınlar için ön lisans ve lisans programlarında ek kontenjan tanımlanacağı yönündeki açıklamasına ilişkin YÖK'ün çalışmasının hangi aşamada olduğu sorusuna, "35 yaş ve üzeri kadınlarla alakalı yaptığımız düzenlemeyi tamamlıyoruz. Buna ilişkin kararı, yılın ilk haftasında inşallah açıklayacağız. Bu düzenleme Cumhurbaşkanımızın takdiriyle açılan bir imkan olarak hayata geçmiş olacak" yanıtını verdi.

Özvar, üniversite tercih kılavuzunda, 35 yaş ve üzeri kadınlar için ek kontenjan bilgilerinin yer alacağını ifade etti.