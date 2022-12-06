Pedagojik formasyon nedir? Pedagojik formasyon nasıl alınır? Pedagojik formasyonu kimler alabilir?

06 Aralık 2022 Salı, 18:08

Pedagojik formasyon, akademik tanımların, öğrenmeye açık bireylerin algılayabileceği dilde, farklı şekillerde anlatılabilmesi için alınan bir çeşit formasyon eğitimi. Üniversitelerin fen-edebiyat fakültelerindeki herhangi bir bölümden alınmış eğitimden sonra, o bölüm mezunlarının öğretmenlik yapabilmesi için tasarlanmıştır. Sınıf yönetimi, öğretmenlik mesleğine giriş gibi derslerden oluşmaktadır.

PEDAGOJİK FORMASYON NASIL ALINIR?

YÖK Başkanı Prof. Dr. Özvar, pedagojik formasyon eğitimlerini mezuniyetten ziyade lisans öğrenimi sırasında yapmayı planladıklarını belirterek, "Eğitim fakültesinde okumayan fakat bölümleri öğretmenlik yapma imkanı veren programlardaki öğrencilerimiz, artık pedagojik formasyon eğitimini öğrenciyken mezun olmadan almaya başlayabilecek. Pedagojik formasyon eğitimlerini, lisans eğitimi boyunca birer seçmeli ders olarak formüle etmek istiyoruz." ifadesini kullandı.

Özvar, lisans eğitimleri sırasında diğer dersler gibi formasyon derslerinin de alınabileceğini, mezun olup bu eğitimi almamış öğrenciler için de ayrı formüller üzerinde durduklarını vurguladı.

Özavar "Öğrenciyken mezun olmadan alınabilecek pedagojik formasyon eğitimlerini en kısa zamanda başlatacağız. Öğrencilerimizin hangi sınıfta olurlarsa olsunlar pedagojik formasyon eğitimine bir şekilde başlayabilmelerini istiyoruz. Bu konuda teknik ayrıntılar var. Bunların her birini masaya yatırdık, şu anda onları birlikte değerlendiriyoruz."

PEDAGOJİK FORMASYON HANGİ ÜNİVERSİTELERDE VAR?

YÖK Başkanı Prof. Dr. Özvar, sistemi bütün üniversiteleri içine alacak şekilde genişleteceklerine işaret ederek, "Bütün üniversitelerimiz formasyon eğitimi konusunda gerekli çalışmaları başlatacaklar. Biz mevzuat altyapısını hazırlayacağız. İlgili paydaşlarımızın görüşünü alarak genel çerçeveyi belirleyip üniversitelerimizle bu konuyu paylaşacağız." şeklinde konuştu.



