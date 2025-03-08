MetroPOLL Araştırma'dan çarpıcı '8 Mart' anketi: 'Türkiye'de kadınların en önemli sorunu ne?'
Kamuoyu araştırma şirketi MetroPOLL, 8 Mart Dünya Emekçi Kadınlar Günü'nde dikkat çeken bir anket yayımladı. Katılımcılara 'Türkiye'de kadınların en önemli sorunu ne?' diye soruldu. İşte anketin sonuçları...
Fotoğraf: Meltem Ulusoy / csgorselarsiv.org
Türkiye’de bir 8 Mart Dünya Emekçi Kadınlar Günü daha; kadın cinayetlerinin, şiddetin, tacizin ve baskının gölgesi altında geçiyor.
Kadın Cinayetlerini Durduracağız Platformu'nun verilerine göre 2024'te en az 394 kadın katledildi, 259 kadın ise şüpheli şekilde ölü bulundu.
Kadına şiddetin, kadın cinayetlerinin sonunun gelmediği Türkiye'de en çok tepki gösterilen ise ilk imzacısı olunan İstanbul Sözleşmesi'nden çıkılması.
METROPOLL’DEN "8 MART" ANKETİ
MetroPOLL Araştırma'nın şubat ayında gerçekleştirdiği anketin sonuçları ise kadına erkek şiddeti gerçeğini bir kez daha gözler önüne serdi.
28 ilde 14-18 Şubat tarihleri arasında 1206 kişiye "Sizce Türkiye'de kadınların en önemli sorunu aşağıdakilerden hangisidir?" diye soruldu.
Kadınlar yüzde 26.6 ile şiddet derken; erkekler de yüzde 24.6 ile aynı yanıtı verdi.
İşte kadınların verdiği cevaplar:
- Şiddet: Yüzde 26.6
- Eğitimsizlik: Yüzde 18.2
- Toplum Baskısı: Yüzde 15.1
- Hepsi: Yüzde 14.7
- Kadın-Erkek Eşitsizliği: Yüzde 10.8
- Diğer: Yüzde 6.2
- İşsizlik: Yüzde4.3
- Cevap Yok: Yüzde 4.1
Erkeklerin verdiği cevaplar ise şöyle:
- Şiddet: Yüzde 24.6
- Eğitimsizlik: Yüzde 17.3
- Toplum Baskısı: Yüzde 16.4
- Diğer: Yüzde 14.8
- Kadın-Erkek Eşitsizliği: Yüzde 8.6
- Hepsi: Yüzde 7.1
- Cevap Yok: Yüzde 6.2
- İşsizlik: yüzde 5.0
En Çok Okunan Haberler
-
- Dev santrali sattılar!
- 'Onu okumayı bırakalı yıllar oldu'
- Bahçeli CHP'li Sezgin Tanrıkulu'nu aradı
- Ece Gürel 'Cadılık eğitimi alıyordu' iddiası
- TikTok fenomeni Efecan Kültür hayatını kaybetti
- 'Katliam endişesi büyük kaygı yaratmaktadır'
- Ece Gürel'in ön otopsi raporu belli oldu
- 'Birileri darbe girişimini...'
- Emekli ikramiyesine zam geliyor!
- Konuşma kâğıdını yırttı: 'AK Parti'den CHP'ye geçtim!'