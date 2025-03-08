MetroPOLL Araştırma'dan çarpıcı '8 Mart' anketi: 'Türkiye'de kadınların en önemli sorunu ne?'

Yayınlanma: 08.03.2025 - 12:19

Güncelleme: 08.03.2025 - 12:21

Fotoğraf: Meltem Ulusoy / csgorselarsiv.org

Türkiye’de bir 8 Mart Dünya Emekçi Kadınlar Günü daha; kadın cinayetlerinin, şiddetin, tacizin ve baskının gölgesi altında geçiyor.

Kadın Cinayetlerini Durduracağız Platformu'nun verilerine göre 2024'te en az 394 kadın katledildi, 259 kadın ise şüpheli şekilde ölü bulundu.

Kadına şiddetin, kadın cinayetlerinin sonunun gelmediği Türkiye'de en çok tepki gösterilen ise ilk imzacısı olunan İstanbul Sözleşmesi'nden çıkılması.

METROPOLL’DEN "8 MART" ANKETİ

MetroPOLL Araştırma'nın şubat ayında gerçekleştirdiği anketin sonuçları ise kadına erkek şiddeti gerçeğini bir kez daha gözler önüne serdi.

28 ilde 14-18 Şubat tarihleri arasında 1206 kişiye "Sizce Türkiye'de kadınların en önemli sorunu aşağıdakilerden hangisidir?" diye soruldu.

Kadınlar yüzde 26.6 ile şiddet derken; erkekler de yüzde 24.6 ile aynı yanıtı verdi.

İşte kadınların verdiği cevaplar:

Şiddet: Yüzde 26.6

Eğitimsizlik: Yüzde 18.2

Toplum Baskısı: Yüzde 15.1

Hepsi: Yüzde 14.7

Kadın-Erkek Eşitsizliği: Yüzde 10.8

Diğer: Yüzde 6.2

İşsizlik: Yüzde4.3

Cevap Yok: Yüzde 4.1

Erkeklerin verdiği cevaplar ise şöyle: