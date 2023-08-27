Yayınlanma: 27.08.2023 - 16:37

Güncelleme: 27.08.2023 - 16:37

Yükseköğretim Kurumları Yabancı Dil Sınavı, (YÖKDİL 2) 27 Ağustos 2023 tarihinde yapıldı. Sınava giren adaylar sonuçların ne zaman açıklanacağını internette sorgulamaya başladu. Peki, YÖKDİL 2 soruları ve cevapları yayımlandı mı? 2023 YÖKDİL sonuçları ne zaman açıklanacak?

YÖKDİL SORULARI VE CEVAP ANAHTARI NE ZAMAN YAYINLANACAK?

Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafından sınav sorularının yayınlanacağı tarih hakkında henüz bir açıklama gelmedi. Ancak ÖSYM düzenlediği sınavlara ilişkin soruları ve cevapları genellikle sınavın yapıldığı gün online olarak erişime açılıyor.

YÖKDİL SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

Sonuçları 12 Eylül'de açıklanacak sınav, açıklandığı tarihten itibaren 5 yıl süreyle geçerli olacak.