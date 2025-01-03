Yayınlanma: 03.01.2025 - 22:58

Güncelleme: 03.01.2025 - 22:58

Yükseköğretim Kurumları Yabancı Dil Sınavı (2025/YÖKDİL) başvurularının ne zaman yapılacağı, yabancı dil bilgilerini test etmek için sınava katılım sağlayacak olan adayların gündeminde yer almaya başladı. 2025 YÖKDİL başvuruları için geri sayım başladı. Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafından yayımlanan 2025 sınav takvimiyle birlikte, YÖKDİL başvuru ve sınav tarihleri duyuruldu. Peki, YÖKDİL başvuruları ne zaman? YÖKDİL başvurusu nasıl yapılır? YÖKDİL başvuru ücreti ne kadar? İşte, ayrıntılar...

2025 YÖKDİL BAŞVURULARI NE ZAMAN?

Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafından yayımlanan 2025 sınav takvimiyle birlikte yeni yılın YÖKDİL başvuru takvimi belli oldu.

Buna göre; 2025-YÖKDİL/1 başvuruları, 3 Ocak tarihinde başlayacak ve 9 Ocak 2025 tarihinde sona erecek.

YÖKDİL BAŞVURUSU NASIL YAPILIR?

Adaylar, 3 Ocak 2025 tarihinde saat 11.00 itibarıyla başvurularını ÖSYM Başvuru Merkezleri aracılığıyla, ÖSYM’nin https://ais.osym.gov.tr adresinden veya ÖSYM Aday İşlemleri Mobil Uygulaması üzerinden gerçekleştirebileceklerdir.

YÖKDİL BAŞVURU ÜCRETİ NE KADAR?

2025-YÖKDİL/1 sınavının ücreti, 499 TL olarak belirlendi.

YÖKDİL SINAVI NE ZAMAN?

2025 Yükseköğretim Kurumları Yabancı Dil Sınavı (2025-YÖKDİL/1), 16 Şubat 2025 Pazar günü gerçekleştirilecektir.