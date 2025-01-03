2025-YÖKDİL/1 son başvuru tarihi ne zaman? YÖKDİL başvuruları nasıl yapılır?

2025 Yükseköğretim Kurumları Yabancı Dil Sınavı (2025-YÖKDİL/1) başvuruları 3 Ocak itibariyle başladı. Peki, 22025-YÖKDİL/1 son başvuru tarihi ne zaman? YÖKDİL başvuruları nasıl yapılır?

2025-YÖKDİL/1 son başvuru tarihi ne zaman? YÖKDİL başvuruları nasıl yapılır?
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cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 03.01.2025 - 16:44

Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezince (ÖSYM), 16 Şubat tarihinde yapılacak 2025 Yükseköğretim Kurumları Yabancı Dil Sınavı (2025-YÖKDİL/1) başvuruları başladı. Peki, 2025-YÖKDİL/1 2025-YÖKDİL/1 son başvuru tarihi ne zaman? YÖKDİL başvuruları nasıl yapılır?

YÖKDİL SIN BAŞVURU TARİHİ NE ZAMAN? 

ÖSYM'nin internet sitesinden yapılan duyuruya göre, bugün başlayan başvurular 9 Ocak'a kadar devam edecek.

YÖKDİL BAŞVURUSU NASIL YAPILIR?

Adaylar başvurularını, ÖSYM Başvuru Merkezleri aracılığıyla veya "https://ais.osym.gov.tr" internet adresinden ya da ÖSYM Aday İşlemleri Mobil uygulamasından gerçekleştirebilecek.


Etiketler: #Yabancı Dil Sınavı #sınav #yökdil

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