Yayınlanma: 03.01.2025 - 16:44

Güncelleme: 03.01.2025 - 16:44

Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezince (ÖSYM), 16 Şubat tarihinde yapılacak 2025 Yükseköğretim Kurumları Yabancı Dil Sınavı (2025-YÖKDİL/1) başvuruları başladı. Peki, 2025-YÖKDİL/1 2025-YÖKDİL/1 son başvuru tarihi ne zaman? YÖKDİL başvuruları nasıl yapılır?

YÖKDİL SIN BAŞVURU TARİHİ NE ZAMAN?

ÖSYM'nin internet sitesinden yapılan duyuruya göre, bugün başlayan başvurular 9 Ocak'a kadar devam edecek.

YÖKDİL BAŞVURUSU NASIL YAPILIR?

Adaylar başvurularını, ÖSYM Başvuru Merkezleri aracılığıyla veya "https://ais.osym.gov.tr" internet adresinden ya da ÖSYM Aday İşlemleri Mobil uygulamasından gerçekleştirebilecek.