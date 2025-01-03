2025-YÖKDİL/1 son başvuru tarihi ne zaman? YÖKDİL başvuruları nasıl yapılır?
2025 Yükseköğretim Kurumları Yabancı Dil Sınavı (2025-YÖKDİL/1) başvuruları 3 Ocak itibariyle başladı. Peki, 22025-YÖKDİL/1 son başvuru tarihi ne zaman? YÖKDİL başvuruları nasıl yapılır?
Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezince (ÖSYM), 16 Şubat tarihinde yapılacak 2025 Yükseköğretim Kurumları Yabancı Dil Sınavı (2025-YÖKDİL/1) başvuruları başladı. Peki, 2025-YÖKDİL/1 2025-YÖKDİL/1 son başvuru tarihi ne zaman? YÖKDİL başvuruları nasıl yapılır?
YÖKDİL SIN BAŞVURU TARİHİ NE ZAMAN?
ÖSYM'nin internet sitesinden yapılan duyuruya göre, bugün başlayan başvurular 9 Ocak'a kadar devam edecek.
YÖKDİL BAŞVURUSU NASIL YAPILIR?
Adaylar başvurularını, ÖSYM Başvuru Merkezleri aracılığıyla veya "https://ais.osym.gov.tr" internet adresinden ya da ÖSYM Aday İşlemleri Mobil uygulamasından gerçekleştirebilecek.
Etiketler: #Yabancı Dil Sınavı #sınav #yökdil
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