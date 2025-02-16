Yayınlanma: 16.02.2025 - 11:40

Güncelleme: 16.02.2025 - 11:40

Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezince (ÖSYM) gerçekleştirilecek Yükseköğretim Kurumları Yabancı Dil Sınavı, (2025-YÖKDİL/1) 16 Şubat Pazar günü yapılacak. Peki, YÖKDİL kaç dakika sürecek? YÖKDİL sınavı saat kaçta bitecek?

YÖKDİL SAAT KAÇTA BAŞLAYACAK?

Bugün saat 10.15'te başlayacak sınava katılacak adaylar 10.00'dan sonra binalara alınmayacak.

Bu yıl ilki düzenlenecek 2025-YÖKDİL/1'de, İngilizcede fen bilimleri, sağlık bilimleri ve sosyal bilimler alanlarından, Arapçada ise sadece sosyal bilimler alanından soru sorulacak.

YÖKDİL SINAVI KAÇ DAKİKA?

Sınavda adaylara çoktan seçmeli 80 soru için 180 dakika cevaplama süresi verilecek. 13.15'te sona erecek sınavda ek süre verilmesi uygun görülen engelli adaylar, 30 dakika ilave sürelerini kullanabilecek.