Yayınlanma: 15.02.2025 - 17:18

Güncelleme: 15.02.2025 - 17:18

Açık Öğretim Lisesi (AÖL) 2. dönem sınav tarihleri, ilk dönem sınavlarının sona ermesiyle birlikte öğrencilerin merak ettiği konular arasında yer aldı. Peki, 2025 AÖL 2. dönem sınavları ne zaman? 2025 AÖL 2. dönem sınavlar online mı? İşte, ayrıntılar...

2025 AÖL 2. DÖNEM SINAVLARI NE ZAMAN?

Açık Öğretim Lisesi (AÖL) 2024-2025 eğitim öğretim yılı 2. dönem sınavları, 22-23 Mart 2025 tarihlerinde basılı evrakla okullarda gerçekleştirilecek.

2025 AÖL 2. DÖNEM SINAVLARI ONLINE MI?

Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) tarafından yapılan açıklamada; "Açık Öğretim Lisesi 2024-2025 eğitim öğretim yılı 2. dönem yüz yüze sınavlarının 22-23 Mart 2025 tarihlerinde gerçekleştirileceği bildirildi."

E- SINAV NE ZAMAN?

e-Sınav randevusu alan öğrenciler ise 1-28 Mart 2025 tarihleri arasında e-Sınav merkezlerinde sınava girecek. e-Sınav için randevu alan öğrenciler, 22-23 Mart'taki yazılı sınavlara katılamayacak.

SINAVA GİRECEK ÖĞRENCİLERİN DİKKATİNE!

Kayıt süresi içinde işlemlerini tamamlayan öğrenciler, Açık Öğretim Lisesi Bilgi Yönetim Sistemi üzerinden ders seçimlerini yaparak sınav bölgesi irtibat merkezlerini güncelleyebilecekler.

Ayrıca, sınav giriş belgesinde fotoğrafı olmayan öğrencilerin sınava katılmasına izin verilmeyeceği belirtildi.