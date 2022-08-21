ALES 2022 sınavı soru ve cevapları ne zaman açıklanacak?

21 Ağustos 2022 Pazar, 14:50

2022-ALES/2 sınavı 21 Ağustos 2022 tarihinde gerçekleşti. ALES sonuçları 9 Ağustos 2022'de açıklanacak. Sınava giren adaylar soru kitapçığı ve cevap anahtarını merakla bekliyor.

ALES SORULARI VE CEVAP ANAHTARI AÇIKLANDI MI?

"2022-ALES/2 Sınavı Temel Soru Kitapçığı ve Cevap Anahtarı" 21 Ağustos'ya yayımlandı.

2022-ALES/2 SINAVI TEMEL SORU KİTAPÇIĞI VE CEVAP ANAHTARI NEREDEN ÖĞRENİLİR?

Sınava başvuran adaylar, Temel Soru Kitapçığı diziliminde verilen sınav sorularının tamamını 21 Ağustos 2022 tarihinde saat 13.30'dan itibaren ÖSYM’nin https://ais.osym.gov.tr internet adresinden T.C. Kimlik Numaraları ve aday şifreleri ile öğrenebileceklerdir. Temel Soru Kitapçığı görüntüleme süreci 31 Ağustos 2022 tarihi saat 23.59’da sonlandırılacaktır.